Partia Demokratike do të mbledhë këtë të enjte kryesinë e grupit parlamentar.

Mbledhja do të zhvillohet sot në orën 18:30 dhe vjen një ditë para mbajtjes së seancës së parë të Parlamentit të ri të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit.

Në takim do të jenë kryetari i grupit parlamentar, kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve parlamentare.

Ndërkohë që Partia Demokratike ka vendosur që mesazhet të jenë sa më të frekëta për atë që e cilëson si “luftën” me maxhorancën, për atë që quan ‘masakra zgjedhore’.

Nesër demokratët pritet që të zhvillojnë dhe një takim në seli, për të marrë mesazhet më të fundit nga Kryesia, e më pas do të drejtohen për në Kuvend. Edhe pse PD vjen me figura të tjera, sërish duket se sytë do të jenë nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ka premtuar betejë me Ramën.

“E garantoj Edi Ramën se do të ketë një opozitarizëm që do t’i duken lule ato që kanë qenë më parë,”-u shpreh ai në një intervistë televizive pak ditë më parë.

dërkohë që selia blu është shprehur qartë se do të nisë menjëherë të kërkojë një sërë ndryshimesh ligjore përfshirë edhe marrëveshjen kushtetuese të vitit 2008 mes Ramës dhe Berishës.

Partitë politike do të kthehen nga pushimet e verës për të nisur legjislaturën e re, duke ndezur “motorët” për t’u përballur me njëri-tjetrin në sallë.

Teksa numërohen orët e fundit të mbledhjes së parë, mesazhet e fundit po shpërndahen me gjasa nga krerët e partive.

Direktivat kryesore kryeministri Edi Rama i dha dy ditë më parë, më 7 shtator, duke mbledhur sekretarët e rinj të Partisë Socialiste, grupin parlamentare dhe numrin dy të PS-së, Damian Gjinknurin.

Ndërkohë që deri më tani nuk është bërë me dije asgjë nga dy partitë e tjerë. As LSI dhe as PSD-ja e Tom Doshit, i cili nuk do të jetë në sallë, nuk kanë bërë me dije asnjë detaj lidhur me çështjet ku do të fokusohen më së shumti.

Secili me nga 4 dhe 3 deputetë në sallë, nuk mund të formojnë një grup parlamentar të ndarë. Megjithatë vështirë së ka mundësi për “bashkim forcash” mes tyre.

Por për LSI ka dhe një mundësi tjetër! Grupi parlamentar që pritet të formojnë aleatët e PD-së, që sipas tyre ndodh vetëm për lehtësi fjale në Kuvend. Megjithatë nuk dihet nëse ata pranojnë LSI-në në përbërjen e tyre.

Punimet e Kuvendit të ri do të nisin të premten e 10 shtatorit, në orën 10:00.

/m.j