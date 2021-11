Ish kreu i PDK dhe aleat i Lulzim Bashës ka komentuar zhvillimet më të fundit në PD.

Në një intervistë për MCN, Ndoka deklaroi se me Bashën nuk do të ketë më asnjë lloj koalicioni mes aleatësh.

Ndoka e cilësoi Bashën si një njëri të pabesë i cili firmos marrëveshje por se nuk i respekton asnjëherë ato.

“Nuk përjashtohet mundësia që dhe partitë e tjera të kenë mundësinë e grupimit, me Bashën kjo do të jetë e vështirë pothuajse e pamundur ne nuk do bëjmë asnjë lloj koalicioni me të si një njeri i pabesë që firmos marrëveshjet dhe nuk konsultohet për to. Kurse sa i takon Foltores së Berishës, ajo merr një dimension të madh dhe për vetë standardet e demokracisë”, tha ai.

Ndoka, e quajti kreun e PD-së, Lulzim Basha, si peng dhe shtojcë të Edi Ramës,

“Është rasti i vetëm në 30 vite që përveçse kryeministri ka kapur të gjitha pushtetet dhe vetë opozitën, porse sot Basha është një shtojcë e Edi Ramës.

Kjo është qesharake se nuk kam pritur që Basha të përfundojë deri në këto nivele madje as se kam dëshiruar një gjë të tillë sepse kam besuar se kush bën gabime mund ti rikuperojë ato, por Basha nuk i ka bërë gabimet pavetëdije por i ka të qëllimshme.

Asnjëherë nuk patëm transparencë për marrëveshjen e Bashës me Ramën në 17 maj, Basha mbeti peng i Edi Ramës që nga ajo ditë”, tha ai./m.j