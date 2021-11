Presidenti Meta tha se është shumë krenar që kam krijuar LSI, por qytetarët nuk kanë parë gjë akoma.

Ai theksoi se LSI ka lënë misionin e saj duke lënë mandatet në 2019 dhe la misionin e saj kryesor që ishte integrimi i vendit në BE.

“Jam shumë krenar që kam krijuar LSI-, por nuk keni parë gjë akoma. Tani është çështje e tyre.

Do të ishte një mrekulli që Rama dhe Basha të kenë arritur që ta çojnë për skrap LSI-në.

Nuk ka qenë e lehtë që të ndahesh nga një parti si PS, në një situatë të polarizuar”-deklaroi Meta në Ora News.

Nje paralajmerim ky ndoshta per nje parti te re, me sens me radikal tashme qe dhe Sali Berisha e ka bere “çorap” PD-ne me Foltoret e tij dhe Kuvendin e 11 dhjetorit!/m.j