Është një titull që më erdhi natyrshëm pasi kisha sistemuar lëndën e librit. Është fillimi dhe fundi i një viti. Por edhe fillimi e mbarimi i një cikli, i një periudhe. Vetë jeta ka një fillim dhe një fund. Të tillë fat kanë edhe partitë, shtetet, perandoritë…

Unë merrem me “universin” e vendit tim. Me historinë e këtij populli, me arritjet dhe disfatat, me heronjtë dhe antiheronjtë. Ky “univers” kam parë se është shumë i pasur, me shumë dritëhije, me përthyerje të paimagjinueshme dhe me një reliev të habitshëm.

Nuk pretendoj të jem i përkryer në mendimet e mia. Dhe sidomos të jem i pëlqyer nga të gjithë.