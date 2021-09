“Brenda një viti unë mendoj se ne do të jemi në gjendje t’i kthehemi jetës normale,” u citua Bourla të thoshte në një intervistë me një organizatë kryesore të lajmeve.

Duke folur për shpërthimet e ardhshme për shkak të varianteve të COVID-19, Albert Bourla tha: Unë nuk mendoj se kjo do të thotë që nuk do dalin variante të tjera të Covidit dhe se do duhet të jetojmë jetën tonë pa pasur vaksina, por kjo, përsëri, mbetet për t’u parë.

COVID mund të mbetet si një endemik

Jo vetëm krijuesit e vaksinave kundër COVID-19, madje edhe ish-shefi i Administratës së Ushqimit dhe Barnave (FDA) Scott Gottlieb ka thënë se vala e tanishme e rasteve të Covid-19 të nxitur nga varianti i koronavirusit Delta do të jetë fundi i Covid, por mund të qëndrojë si një endemik.

Çfarë duhet të bëni për të parandaluar infektimin në të ardhmen?

Koronavirusi nuk po na lë plotësisht, megjithatë, ekspertët thonë se intensiteti i infeksionit do të ulet. Duke folur për mediat, Bourla tha se mënyra më e mirë për të qëndruar të sigurt nga pandemitë e ardhshme është marrja e vaksinave vjetore kundër koronavirusit.

“Skenari më i mundshëm për mua është që për shkak se virusi është përhapur në të gjithë botën, që ai do të vazhdojë të shfaqë variante të reja. Gjithashtu ne do të kemi vaksina që do të zgjasin të paktën një vit dhe unë mendoj se skenari më i mundshëm është vaksinimi vjetor, por ne nuk e dimë me të vërtetë, ne duhet të presim dhe të shohim të dhënat”, tha Bourla. Helthsite