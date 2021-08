30 mijë doza të vaksinës AstraZeneca, janë dhuruar nga Letonia për Shqipërinë.

Lajmi është bërë i ditur nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri, ku shprehen se vaksina cilësohet si çelësi për të mbrojtur popullatën.

Më tej me anë të një statusi në rrjetet sociale prezenca e BE në Shqipëri bën të ditur se do të ndihmojë vendin tonë në përballimin e luftës kundër pandemisë.

Postimi i Delegacionit të BE:

#TeamEurope në veprim! #Shqipëria mori sot 30 mijë doza AstraZeneca të vaksinës anti-Covid19 – dhuratë nga Qeveria e Letonisë me transport të mundësuar nga #BE . Vaksinimi është çelësi për të mbrojtur popullatën dhe për të ndaluar përhapjen e virusit. BE do të vazhdojë ta ndihmojë Shqipërinë të mposhtë pandeminë.

