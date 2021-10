Në 2 ditët në vazhdim në disa zona në kryeqytet do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. OSHEE përmes një njoftimi drejtuar mediave bën me dije se nesër do të kryhen punime për mirëmbajtjen e rrjetit energjitik.Njoftim për abonentët #Tiranë

Stakim, 22-23 tetor

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 22-23 tetor do të stakohet energjia në disa zona në Tiranë. Më poshtë oraret e stakimit dhe zonat që preken nga ky investim:

22 tetor

09:30-13:30

Pjesërisht: Ferraj, Brarë, Tujan, Tufinë

09:00-15:00

Pjesërisht: Kashar Kodër Haskolie, Kus, rruga “Teki Selenica”, rruga “Myslym Keta”

10:00-15:30

Pjesërisht: Baldushk, Mustafa koc, Fushas, Vrap, Parret, Daias, Gurrë e vogel , Gurrë

23 tetor

13:00-17:00

Pjesërisht: Zona e rrugës dytësore nga mbikalimi Rinas deri tek Dogana e Tiranës

/b.h