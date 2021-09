Ish kryeministri Sali Berisha ne takimin e tij me demokratet ne Rogner eshte shprehur se opozita e vertete ka qene Ilir Meta, Presidenti aktual i PD dhe ish kreu i LSI, duke percaktuar dhe aleancat e ardhshme, me sa duket me LSI.

“Pas bisedës, filluan fjalët. Doli Rama, Luli është djalë i mirë, unë qeveris me të. Dhe dolën si djalli me zile. Dilnin njerëzit bënin sondazhe dhe Opozita e vetme doli Ilir Meta.

Të gjithë njihnin Metën si drejtues Opozite. I thashë u ke futur në thikë pas shpine aleatëve tanë, askush nuk të vjen në votime në atë ditë.

U përpoqa ta ngjisja, se ishte broken lide, katër muaj pas zgjedhjeve u thashë, nuk ngjitet, ndërroni tehun të lartësojmë partinë”, deklaroi Berisha.

/m.j