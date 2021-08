Sekretari britanik i Mbrojtjes tha këtë javë se marrëveshja mes Donald Trump dhe talebanëve që tërheqi e forcat amerikane dhe të NATO -s nga Afganistani ishte “e kalbur”, duke i thënë Sky News në një kritikë të rrallë se komuniteti ndërkombëtar ka të ngjarë të “paguajë pasojat” e këtij vendimi.

“Në kohën e marrëveshjes së Trump me talebanët, ndjeva se ishte një gabim” tha Sekretari i Shtetit për Mbrojtjen Ben Wallace. “Ne të gjithë, si bashkësi ndërkombëtare, me siguri do të paguajmë pasojat e kësaj”, vijoi ai.

“Unë mendoj se marrëveshja që u bë në Doha ishte një marrëveshje e kalbur. “Në mënyrë efektive ajo u tha talebanëve që nuk po fitonin se ata po fitonin dhe kjo minoi qeverinë e Afganistanit dhe tani ne jemi në këtë pozicion ku talebanët kanë qartë vrullin në të gjithë vendin”, u shpreh ai.

Wallace gjithashtu shprehu shqetësimin se Al Kaeda do të kthehet, duke u shpjeguar mediave britanike se “shtetet e dobta në të gjithë botën çojnë në paqëndrueshmëri, çojnë në një kërcënim të sigurisë për interesat e perëndimit.

Në shkurt 2020, administrata Trump negocioi një marrëveshje me talebanët në Doha të Katarit që kishte për qëllim të inkurajonte bisedimet e paqes midis kryengritësve dhe qeverisë afgane duke lehtësuar tërheqjen e forcave amerikane dhe të NATO -s.

Administrata e Biden mbështeti marrëveshjen, duke ecur përpara me planet për të tërhequr trupat amerikane dhe për t’i dhënë fund luftës dydekadëshe në Afganistan, konflikti më i gjatë i Amerikës. Biden tha në korrik se kishte besim në në aftësinë e forcave afgane. “Mundësia që talibanët të kapërcejnë gjithçka dhe të zotërojnë të gjithë vendin është shumë e pamundur”, tha ai në atë kohë.