Debate të shumta në seancën plenare për mungesën e kryeministrit Edi Rama. PD nuk ka pranuar vijimin normal të seancës edhe pas ndërprerjes më shumë se 15 minutëshe të akorduar nga kryeparlamentarja Lindita Nikolla.

Mes palëve ka pasur replika nga vendi, teksa më pas Nikolla i ka dhënë fjalën zv.kryeministrit Arben Ahmetaj, por Alibeaj është ngritur për të folur, ndërsa Garda ka bllokuar foltoren.

Zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj ka kërkuar që garda të largohej nga foltorja ku ndodhej ai dhe deputeti Enkelejd Alibej kërkonte t’i zinte vendin.

Ahmetaj kërkoi që gardistët të largoheshin, teksa shtoi se nuk kishte ndërmend të zihej me askënd aty. Në fund, Ahmetaj tha se nëse ia jep fjalën kryeparlamentrja Lindita Nikolla, ai largohej dhe i zinte vendin Alibeajt.

“Nuk do bëjmë si kalmajt tani, po ta dha nuk diskutohet. Nuk do bëjmë si kalamaj po them. (u drejtohet gardistëve) Ikni, ikni ju, se nuk do zihem me Alibeajn unë, as ai me ju. O djema, o djema, iknu tani. Po ta dha fjalën kryetarja e Kuvendit, do iki unë. Po ikni tani pra se nuk do zihemi këtu,”- tha Ahmetaj.

