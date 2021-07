Një 27-vjeçar është gjobitur me 1 milionë lekë pasi nuk zbatoi orën policore të vendosur në kuadër të zbatimit të masave anti-COVID. Burime zyrtare bëjnë me dije se 27-vjeçari është identifikuar me inicialet G. T.

27-vjeçari është pronari i një lokali në lagjen nr.13, Plazh. Ndërkaq, i riu është vënë në hetim për veprën penale “Prishja e qetësisë publike” pasi ka vijuar aktivitetin me muzikë të lartë duke shkaktuar kështu zhurmë për pushuesit e tjerë.

g.kosovari