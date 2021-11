Mbrëmjen e djeshme, Lulzim Basha është shprehur se “nuk ka një të dytë si ai”, pasi vendosi pezullim e Berishës nga grupi i PD dhe jo përjashtim, siç kërkoi SHBA.

Lidhur me këtë deklaratë ka reaguar ish kryeparlamentarja Jozefina Topalli e cila mes ironisë, thekson se Basha jo vetëm që gënjen, pasi ai prej vitesh nuk merr dot vizë për SHBA dhe nuk shkon më përtej oqeanit, por vendimi për përjashtim nga Parlamenti nuk varet nga Basha.

Postimi i plotë i Jozefina Topallit:

“Nuk ka person tjeter si une (qe per shkak te marredhenieve me US) te arrinte nga perjashtimi tek pezullimi” Lb

Lulzimi jo vetem genjen per marredheniet unike te tij me US( qesharake ne fakt), por e verteta eshte se aq te mira ishin keta marredhenie sa Lb nuk mundte me marre as vize; E verteta eshte se ka disa vite qe nuk mundet me shku ne US.

Ad by Valueimpression

2) Perjashtimi nga Parlamenti nuk varet nga lb

3) Pse tek ceshtja e lobingut te parave ( ceshtja Nick Muzin) i ndryshon cehrja lulzimit??

/a.r