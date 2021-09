Dashi

Mbani disa gjëra për vete, pasi thashethemet dhe të folurit shumë mund të jenë pika të dobëta sot. Kjo nuk është koha e duhur për të thënë gjithçka që mendoni. Në vend të kësaj, dëgjoni më shumë. Thoni më pak.

Demi

Në dashuri gjërat nuk po ecin mirë ku nuk do të mungojnë debatet me tone të larta. Në punë mos bëni më shumë se sa ju kërkohet. Kurseni energjitë tuaja.

Binjakët

Ju jeni ai që jeni, përveç kur keni vendosur që është koha për një ndryshim. Ju lehtë mund të përziheni me çdo grup, dhe ky është një avantazh për ju. Ju shoqëroheni me të gjithë, dhe edhe nëse dikush ka vendosur që nuk dëshiron t’ju pëlqejë, nuk do të ndodhë. Kjo është një gjë e mirë.

Gaforrja

E vërteta është se ndonjëherë mendoni shumë. Dhe, shqetësohesh për gjërat që duhet të heqësh dorë. Frika që ju pengon të ndiheni të lirë të jeni ju është pengesa juaj më e madhe. Sfida është kur Hëna hyn në shenjën e Binjakëve, shtëpisë suaj diellore të armiqve të fshehur. Duhet t’i përballosh gjërat kokë më kokë, edhe nëse nuk dëshiron t’i bësh.

Luani

Në aspektin sentimental duhet që të jeni më tolerantë në disa vendime. Jepni më shumë hapësira partnerit/es tuaj në mënyrë që lidhja juaj të ecë si duhet. Në lidhje me profesionin, do të ketë surpriza pozitive. Është koha të konkretizoni idetë tuaja që kanë qenë në pritje për një kohë të gjatë.

Virgjëresha

Po ndodhin shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe ka vendime që duhet të merrni. Në dashuri këshillohet që të uleni të bisedoni me partnerin tuaj në mënyrë që të sheshoni problemet që keni grumbulluar me kohën. Për sa i përket punës, disa nga ju do të kenë lajme të mira.

Peshorja

Ju jeni në gjendje të bëni gjëra në një mënyrë që nuk e keni bërë në të kaluarën. Në zemrën tuaj, ju do të dini se çfarë duhet të bëni dhe kur është koha e përshtatshme. Mos lejoni që pasiguria t’ju bëjë të hezitoni. Kur mendoni se keni nevojë për të ndërmarrë veprime, ecni përpara.

Akrepi

Jini kuriozë për atë që është në dispozicion për ju. Ka shumë burime atje dhe juve ju mbetet vetëm të pyesni. Nëse keni pak kohë shtesë, uluni dhe kënaquni me disa kërkime të thella. Kërkoni përgjigje për pyetjet që keni dashur të zgjidhni. Merrni kohë për të bërë gjërat tuaja.

Shigjetari

Ju merrni atë që jepni, të paktën kjo është ajo që pritet sot. Nëse jeni duke kërkuar të shkëputeni nga një partner ose thjesht keni nevojë për hapësirën tuaj, distancimi do të jetë i lehtë. Kjo është një kohë e shkëlqyeshme për reflektim dhe për të bërë gjëra që keni dashur të bëni vetë, pa u ndjerë fajtorë.

Bricjapi

Ndonjëherë ju vetëm duhet të provoni gjëra të reja dhe t’i përzieni gjërat pak. Dhe të qenit kurioz për natyrën ose atë që po ndodh në komunitetin tuaj lokal mund të jetë një ndihmë e madhe. Duhet të tregoheni i kujdesshëm në marrëdhënien çift. Nëse uleni dhe bisedoni me qetësi, gjërat mes jush do shkojnë si duhet.

Ujori

Një bisedë e thellë, shpirtërore që prek zemrën tuaj është ajo që ju nevojitet këtë fundjavë, dhe sot, ju do të doni të dëgjoni histori për miqtë dhe njerëzit tuaj që i njihni.

Peshqit

Ka kaq shumë gjëra që mund të bëni në shtëpi, edhe nëse jeni ndjerë sikur është vendi i fundit në tokë që dëshironi të jeni këtë fundjavë. Ju do të kënaqeni duke punuar në shtëpi duke i bërë gjërat më komode dhe duke personalizuar hapësirën tuaj në kohë për sezonin e vjeshtës.