Qirinjtë e ditëlindjes së 77-të, Sali Berisha, i fiku në Korçë, por nuk la pas dore as sulmet ndaj Bashes, rames dhe nje replike me ambasadoren amerikane Yuri Kim..

Berisha: Sot këtu pata ditëlindjen më të bukur të jetës time me ju.

Pavarësisht se ishte një ditë festë për të, ish-kryeministri nuk e ndali betejën për ringritjen e Partisë Demokratike.

Në takimin me demokratët e Korçës, Berisha i ktheu një përgjigje ambasadores Yuri Kim, duke e sqaruar se nuk ka kërkuar negociim për shpalljen “non grata” nga SHBA.

Berisha: Në mënyrë absolute asnjë njeriu në botë nuk i kam kërkuar asnjë lloj ndihme. Zero. Pse? Gjykata, gjykata. Nuk kam fare as negociata, as stërnegociata, asnjë gjë. Edhe kryetari i thashë mos u përzieni, partia nuk ka punë me këtë çështje.

Gjatë fjalës së tij ai akuzoi Lulzim Bashën se i dhuroi zgjedhjet e 25 prillit Edi Ramës pasi sipas tij u mor me zgjedhjet brenda partisë.

Berisha: Zotëria, kryetari tha masakër dhe i legjitimoi karrigen Edi Ramës për të marrë karrigen e vet. Nuk bëri asnjë përpjekje në asnjë institucion ndërkombëtar për mbrojtjen e votës së demokratëve. Por Edi Rama nuk fitoi, nuk mori kurrë 74 mandate, ja dhuruam ne.

Berisha ndau edhe propozimet prë ndryshimet në statut. Një ndër to parashikon se kryetari i partisë në rast se fiton zgjedhjet jo domosdoshmërisht mund të marrë postin e Kryeministrit.

Berisha: Se kush do të jetë deputet, cili do të jetë këshilltar, do të vendosni ju me votën tuaj me primare. Edhe për Kryeministër, përsëri pas zgjedhjeve do të vendosni ju.

Akuza pati edhe për kren e qeverisë Edi Rama të cilin e quajti vasal të presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Berisha: Minishengenin e krijoi Vuçiç sepse e di që për atë dyert e Europës janë të mbyllura sepse ai është një kryeministër doktrinar i gjenocidit, është i regjistruar duke deklaruar se për çdo serb duhet të vriten 100 myslimanë. A e di dhe përpiqet të marrë rol lideri në Ballkan.

Gjen dy vasalë, Edi Ramën dhe Zaevin dhe krijojnë një nismë që i kundërvihet terësisht nismës së Berlinit. Çfarë ndodhi në Lubjanë, nga kandidatë na kaluan në partnerë, partner mund të jetë dhe Uzbekistanit.

Viti 1997 solli kosto të mëdha për Shqipërinë por Berisha ftoi qytetarët të ngrihen më fuqishëm kundër qeverisjes së Edi Ramës pasi sipas tij do të bëhet shkak për bllokimin e negociatave me BE.

Berisha: Jemi ringritur në 1977 kur u bëmë copë-copë nga rebelimi komunist, por u ngritëm fuqishëm, tani do të ngrihemi edhe më shpejt, edhe më të fuqishëm.

Sali Berisha ftoi demokratët e Korçës të firmosi mbledhjen e Kuvendit Kombëtar teksa tha se Agron Shehaj, ish-kandidat për kryetar të PD, duhet të ishte pjesë e Kryesisë së kësaj partie./m.j