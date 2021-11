Dashi

Dëgjoni zërin e brendshëm këtë fundjavë, sepse do ta gjeni veten të ngecur me punën apo qoftë edhe me problemet e botës dhe mund të humbisni një mesazh të rëndësishëm. Qetësoni mendjen herë pas here.

Demi

Keni lindur me disa talente të mrekullueshme dhe duhet t’i përdorni ato për të përmirësuar si veten ashtu dhe botën rreth jush. Thellë e dini mirë se çfarë duhet të bëni me jetën, ndaj lëvizni dhe futjuni punës.

Binjakët

Eprorët mund të duket sikur i kanë të gjitha përgjigjet, por shumë prej tyre janë po aq konfuzë sa ju. Nuk ka përse të ndiqni këshillën e tyre vetëm sepse thonë se kanë

eksperiencë. Besojini instikteve tuaja.

Gaforrja

Bëni çfarë keni në dorë për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve nesër. Ngrini edhe zërin nëse është e nevojshme. Një moment që do të keni vëmendjen e njerëzve do të jetë shumë me lehtë për t’i bindur që t’ju ndjekin.

Luani

Nëse besoni se ka ardhur koha për të pasur diçka që ju nevojitet ky është momenti më i mirë për ta bërë për vete. Të tjerët do të jenë të angazhuar me problemet e tyre, ndaj shfrytëzoni mundësinë për të arritur atë që doni pa hasur kundërshti.

Virgjëresha

Çdo gjë që dëshironi mund të bëhet e juaja, nesër më shumë se kurrë. Mos i vini vetes limite, gjithçka është e mundur, mjafton ta doni vërtetë. Fati ju buzëqesh si në jetën sentimentale, ashtu edhe në atë profesionale.

Peshorja

Nuk ka nevojë t’i tregoni të tjerëve se jeni të fortë dhe të pamëshirshëm. Peshorja është një shenjë shumë më inteligjente dhe e matur se aq, ndaj tregojini atyre se dini ta arrini atë që doni duke përdorur fuqinë e madhe mendore.

Akrepi

Është e nevojshme që t’i tregoni këndvështrimin tuaj atyre me të cilët jetoni dhe punoni këtë fundjavë, në të kundërt rrezikoni që t’ju keqkuptojnë dhe nuk do të jenë të lumtur me vendimet që do të merrni.

Shigjetari

Ju duket sikur duhet të bëni gjithçka vetë në këtë moment, por nuk është kështu. Keni mjaft kolegë e miq të mirë që do t’ju ndihmonin me kënaqësi dhe do të bënin edhe punë të mirë. Nëse limiti i kohës po përfundon, herë tjetër planifikojini gjërat më parë.

Bricjapi

Të tjerët mund të jenë duke lëvizur shpejt, por ju e keni marrë jetën më shtruar. Mundësi të reja do t’ju dalin para në momentin e duhur, kështu që vërtetë që nuk keni nevojë të bëni më shumë sforco sa duhet.

Ujori

E dini që dikush po flet shumë shpejt sepse ka diçka për të fshehur dhe do t’ju bëjë

konfuzë. Kërkojini që të flasin ngadalë dhe sigurohuni që të mos ju shpëtojë asnjë detaj i pathënë, që do të ketë shume.

Peshqit

Do të mësoni shumë vetëm duke dëgjuar bisedat e atyre që ju kalojnë pranë. Mund të jeni me mendimin se informacione që merrni në këtë mënyrë nuk janë diçka e mirë, por nuk është kështu. Atyre u lejohet të flasin ndërsa juve ju lejohet të dëgjoni.