Dashi

Vëmendja juaj mund të angazhohet me një ofertë të re pune. Këtë javë, shumë prej jush janë gati të mblidhen në një vend publik ose të mirëpresni mysafirë në shtëpi. Kjo javë do të sjellë përfitime materiale ose financiare. Kjo mund të ndodhë falë të afërmve tuaj, përmes burimeve të ndryshme të pritura ose të papritura, ose falë jush. Në përgjithësi, kjo javë do të jetë shumë e favorshme në aspektin material dhe financiar. Jini të gatshëm të realizoni sa më shpejt të jetë e mundur qëllimet e reja. Nuk duhet humbur kohë. Detyrat ose shqetësimet që lidhen me një person të sëmurë ka të ngjarë të lindin gjatë javës. Të afërmit e afërt do të kenë nevojë për vëmendjen tuaj. Burrat do të angazhohen seriozisht në përmirësime ose riparime brenda shtëpisë. Gratë do ecin para me një projekt.

Demi

Këtë javë do të takoni njerëz që do t’ju bëjnë të ndjeni mosbesim. Sidoqoftë, për arsye të ndryshme, do t’ju duhet të mbani një marrëdhënie të mirë me ta. Mos harroni se këto njohje do të jenë vërtet të rëndësishme për ju, kështu që balancojini mirë emocionet dhe ndjenjat. Kjo javë nuk sjell ndonjë sukses të madh financiar nga puna, por kjo nuk duhet të bëjë që të neglizhoni përgjegjësitë dhe detyrimet tuaja. Puna e lodhshme këtë javë do të përcaktojë sukseset ose dështimet tuaja gjatë 2-3 muajve të ardhshëm. Problemet që do të përjetoni këtë javë me një person nga rrethi juaj i të afërmve ose miqve nuk do t’ju habisin. Dashuria këtë javë do të jetë bujare sidomos për përfaqësuesit e rinj të kësaj shenje të zodiakut. Marrëdhëniet tuaja romantike me do të kenë një zhvillim interesant. Gratë do të jenë të kënaqura me disa para ose blerje të mira. Burrat do të duhet të zgjidhin problemet që vetë provokuan javën e kaluar.

Binjakët

Këtë javë do të duhet të shpenzoni më shumë para për gjëra që janë të rëndësishme për fëmijët ose familjen tuaj. Ato mund të jenë të lidhura me arsimin, udhëtimin studimor, pushimet verore. Shmangni stresin emocional, konfliktet dhe mosmarrëveshjet, sepse ato do të jenë humbje energjie, force dhe mbi të gjitha kohe. Mendërisht, mund të jeni shumë të rraskapitur para fundit të javës. Një udhëtim i papritur mund t`ju kërkohet këtë javë. Do të jetë i lidhur me angazhimet tuaja personale. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të përjetoni surpriza të këndshme në lidhje me njerëzit që jetojnë larg. Mund të prisni një vizitë në shtëpinë tuaj nga miq ose të ftuar specialë. Nuk ka pse të ketë një arsye specifike për këtë. Do të ngarkoheni emocionalisht nga një lajm i pakëndshëm që lidhet me veprime të gabuara të miqve ose të afërmve tuaj. Gratë do të përjetojnë një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një burrë të lindur nën shenjën e Demit, Virgjëreshës ose Bricjapit. Burrat duhet të mbrohen nga humbja ose vjedhja e sendeve personale.

Gaforrja

Do t’ju kërkohet të mendoni dhe veproni shpejt këtë javë. Vetëm kështu do të keni mundësi të përfitoni nga mundësitë e reja që do të shfaqen. Fatkeqësisht, shumë do të kenë frikë të ndërmarrin rreziqe. Ju mund të keni nevojë për më shumë kohë për të menduar në situata specifike. Gjatë javës do të keni një pritshmëri për të përmbushur një premtim ose marrëveshje me miqtë. Miqësia do të zhvillohet sipas planeve tuaja. Një miqësi e re do t’ju sjellë përvoja interesante ose njohuri të reja në fusha të caktuara. Gjatë javës do të keni vizita në shtëpinë tuaj, nga njerëz që dëshirojnë të merren me thashetheme. Kini kujdes që të mos përfshiheni në ndonjë histori të pakëndshme. Konflikti në familje mund të zhvillohet në një drejtim të padëshirueshëm dhe të krijojë tensione në marrëdhëniet tuaja familjare. Ju e dini shumë mirë se çdo problem mund të zgjidhet me takt, diplomaci dhe mbi të gjitha, durim. Kjo javë do të jetë e favorshme për planifikimin ose realizimin e një udhëtimi. Burrat do të duhet të jenë të kujdesshëm me sëmundjet. Gratë nuk duhet të përpiqen të ndryshojnë fatin.

Luani

Marrëdhëniet komplekse ose konfliktuale nga e kaluara juaj do të krijojnë përsëri tension. Do të dalin në pah grindjet e vjetra personale ose familjare, të cilat mund t’ju përfshijnë në situata të padëshiruara. Gjatë javës mund të merrni para, një dokument të një natyre financiare ose ngjarje të tjera të favorshme. Mund të merrni një lloj përfitimi falë marrëdhënies suaj miqësore. Gjatë javës do të shqetësoheni për një problem shëndetësor të një personi nga shtëpia juaj. Mund të ndodhë një problem i papritur shtëpiak që do të kërkojë zgjidhje të shpejtë. Në jetën tuaj të dashurisë do të jeni nën ndikimin e kujtimeve speciale nga një marrëdhënie aktuale ose e kaluar. Gjatë këtyre shtatë ditëve, mos u mbështetni në sukseset e kaluara, por vazhdoni të investoni energji dhe ndjenja në marrëdhënien tuaj. Mund të udhëtoni për punë. Burrat Leo do të kenë një periudhë shumë të mirë për mundësi të reja profesionale. Gratë do të kenë marrëdhënie stresuese me njerëz të lindur nën shenjën e Dashit, Shigjetarit ose Luanit.

Virgjëresha

Këtë javë do të ketë mundësi të favorshme për stabilizimin financiar. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të zgjidhur problemet që lidhen me paratë, detyrimet monetare, etj. Gjatë këtyre shtatë ditëve, njohja ose miqësia juaj e re do të ketë një zhvillim interesant. Do të keni përvoja emocionale ose do të pësoni disa befasi. Disa nga ngjarjet e papritura këtë javë do të lidhen me një dashuri të vjetër. Gjatë këtyre shtatë ditëve, kini kujdes me komentet tuaja negative ndaj njerëzve me të cilët keni pasur përvoja të pakëndshme në të kaluarën. Shmangni debatet ose konfliktet me njerëzit që e dini se mund t’ju drejtohen në mënyrë të pakëndshme. Gjatë javës do të përjetoni ngjarje dhe situata të papritura në punë ose në biznesin tuaj. Kontaktet dhe angazhimet tuaja sociale ose politike do të kenë një zhvillim interesant. Këtë javë pritni njohje të reja me njerëz nga afër dhe larg. Burrat do të angazhohen për zgjidhjen e një problemi të rëndësishëm familjar. Gratë do të kenë mundësinë për të ardhura shtesë, për sa kohë që kanë ambicie të sigurojnë një standard më të mirë jetese.

Peshorja

Këtë javë do të keni pritshmëri të larta për zhvillimin e planeve tuaja, nga të cilat do të prisni përfitime financiare, sukses profesional ose familjar dhe më tepër. Dashuria do të jetë një faktor i rëndësishëm në jetën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve, pavarësisht nëse jeni beqar apo i martuar. Përfaqësuesit e rinj të kësaj shenje të zodiakut do të kenë një kohë të favorshme për të filluar një marrëdhënie të re romantike. Profesionalisht, java do të kërkojë që të jeni gati për më shumë kontakte dhe biseda që do të jenë të rëndësishme për punën tuaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni mundësinë për të rënë dakord mbi pagën reale për punën tuaj ose do të jeni të gatshëm të merrni më shumë përgjegjësi. Java sjell mundësi që lidhen me një propozim për një punë të re, më premtuese. Këtë javë do të përjetoni disa situata të shkurtra stresuese që do t’ju mësojnë diçka. Surprizat këtë javë mund të lidhen me njohje të reja që do të krijoni në botën reale dhe virtuale. Ato do të kenë kuptimin e tyre dhe nuk do të jenë aksidentale. Gjatë javës, mund të jeni të ngarkuar emocionalisht nga një lajm i pakëndshëm që lidhet me një burrë. Gratë do të kenë një javë të mbarë për dashuri dhe përvoja intime. Burrat duhet të kenë kujdes nga veprimet dinake të njerëzve që kanë arritur të fitojnë besimin e tyre.

Akrepi

Këtë javë do të përjetoni një ngjarje në lidhje me disa ndryshime në punën tuaj. Do të jetë interesante për shkak të ngjarjeve që do t’ju mbushin me pritshmëri dhe humor. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të kërkoni dhe gjeni një mënyrë për të lumturuar veten dhe të dashurit tuaj. Do të keni sukses. Këtë javë do të përjetoni shqetësime të shkurtra për miqtë, fqinjët ose kolegët. Vëmendja juaj do të përqendrohet në një ngjarje të lidhur me jetën personale të një gruaje: një mike apo të afërme. Gjatë javës do të ketë mundësinë e një mbledhjeje që lidhet me një fëmijë ose një të ri. Gjatë javës do të dëshironi të kaloni më shumë kohë jashtë me miqtë. Disa do të konsiderojnë një ndryshim në shtëpi. Java sjell lajme që lidhen me një fejesë ose martesë. Gratë duhet të mendojnë me kujdes për fjalët e tyre gjatë javës, sepse lehtësisht mund të ofendojnë ose lëndojnë dikë. Burrat do të kenë një periudhë të rëndësishme për zhvillimin personal dhe kjo do të kërkojë më shumë përgjegjësi në marrjen e vendimeve.

Shigjetari

Jini të gatshëm të merrni vendime të rëndësishme dhe të veproni shpejt. Gjatë javës mund t’ju duhet të kërkoni ndihmë nga një i afërm ose një mik. Flirtimi ose një aventurë e shkurtër mund ta bëjnë jetën tuaj të përditshme më interesante, por jo të gjithë miqtë tuaj do ta pranojnë atë me miratim. Nëse jeni i martuar, mos krijoni probleme shtesë në këtë kohë të vështirë. Këtë javë, disa nga planet tuaja të rëndësishme do të lidhen me fëmijët. Do të keni marrëdhënie më të vështira me gra mbi 35 vjeç, të cilat do ta kenë të vështirë të ndryshojnë mendimin dhe të pranojnë këshillat ose sugjerimet e njerëzve të tjerë. Disa nga surprizat gjatë këtyre shtatë ditëve do të lidhen me një kontratë ose një dokument. Gjatë javës mund t’ju duhet të ndryshoni planet tuaja për një udhëtim. Burrat do të jenë më optimistë për zhvillimin e punëve të tyre personale dhe profesionale gjatë këtyre shtatë ditëve. Gratë do të kenë më shumë angazhime në shtëpi.

Bricjapi

Angazhime interesante me fëmijët mund të lindin këtë javë. Është e mundur të bëni një blerje për ta ose t’i ndihmoni në përpjekjet e tyre personale. Kjo javë mund të tërheqë vëmendjen tuaj me angazhime të humbura ose të pazgjidhura. Kini kujdes kur punoni me para ose dokumente financiare. Mos bini pre e mërzisë. Këtë javë do të keni një rast për një ngjarje të veçantë ose feste personale. Në dashuri, një takim ose bisedë mund të shkaktojë tension për shkak të veprimeve të pamatura. Burrat do të ndikohen shumë nga fjalët dhe veprimet e një gruaje nga mjedisi i tyre i afërt. Kjo do të ndihet veçanërisht në punën tuaj. Gratë do të kenë shkak për një gëzim.

Ujori

Keni përpara vetes një javë gjatë së cilës do të përjetoni një gamë të gjerë emocionesh në familjen tuaj. Në disa raste, ato mund të kenë lidhje me të afërmit tuaj nga afër dhe larg. Gjatë javës mund të merrni një larmi lajmesh nga të afërmit me të cilët keni kontakte të rralla. Fatkeqësisht, kjo javë mund t’ju ??shqetësojë me një lajm të pakëndshëm për një grua që njihni. Ju ndoshta keni një marrëdhënie të rrallë por të veçantë, personale ose profesionale me të. Gjatë javës, planet dhe veprimet tuaja në lidhje me fëmijët dhe të rinjtë do të kenë një zhvillim të mirë. Planet e udhëtimit tuaj do të kenë një zhvillim të mirë këtë javë. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të kaluar në një qytet apo vend tjetër për shkak të fillimit të një karriere të re. Disa nga momentet e pakëndshme të kësaj jave do të lidhen me marrëdhëniet e tensionuara me njerëzit jashtë familjes. Shëndeti juaj nuk duhet të nënvlerësohet, veçanërisht kur ndodhin probleme specifike shëndetësore. Ndiqni recetat e mjekut tuaj dhe shmangni vetë-mjekimin.

Peshqit

Do të jetë e rëndësishme për ju të gjeni një rrugëdalje nga problemet. Tensionet do të lindin në ato marrëdhënie romantike në të cilat nuk ka më besim midis partnerëve. Përdorni këtë javë për të zgjidhur problemet shtëpiake. Java do të jetë e favorshme për të filluar një lidhje të re dashurie, por mos nxitoni të dilni në përfundime. Jepini vetes kohë për të njohur më mirë këtë person. Lajmi i mirë këtë javë do të lidhet me trajtimin e favorshëm të një të dashuri pas operacionit ose një aksidenti. Gratë do të kenë konflikt në familje në lidhje me një situatë që duan të kontrollojnë. Burrat do të kenë një angazhim delikat me një grua, e cila do t’u kërkojë një favor. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të befasoheni nga një telefonatë ose një mesazh nga një grua.