Është e pamohueshme që një marrëdhënie e shëndetshme mund të evoluojë jetën tuaj në shumë mënyra. Megjithatë, jo të gjithë po kërkojnë të kenë dikë me të cilin të plaken. Jeta si beqar është shpesh e vështirë, por liria dhe pavarësia që ecin paralelisht me të janë po aq të rëndësishme sa të kesh një lidhje. Madje, ka disa shenja që duan të jenë vetëm dhe të kenë hapësirën e tyre.

Luani

Nuk doni asgjë tjetër më shumë sesa të jesh qendra e Universit. Edhe nëse shpesh përshkruheni si egoist, ju e njihni veten mjaft mirë për të kuptuar se keni nevojë për vëmendje të mjaftueshme – ndoshta më shumë sesa mund të japë vetëm një partner. Të qenit i lirë nga çdo angazhim ju lejon të shijoni qasjen romantike nga njerëz të ndryshëm.

Peshqit

Keni një imagjinatë të pakufizuar dhe punoni me instikte. Keni një shpirt krijues dhe pëlqeni të kaloni kohë vetëm. E keni shumë të lehtë të humbisni në mendimet, ëndrrat dhe projektet tuaja. Prandaj nuk po kërkoni shoqëri. Nuk është se nuk iu pëlqen të përfshiheni me njerëzit por ju duhet të keni një lidhje joreale me dikë që të tërhiqni vëmendjen e tyre dhe ta bëni për vete.

Virgjëresha

Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, ju jeni duke ndjekur idenë e të vetmes që nuk ekziston. Jeni të vetëdijshëm për veten dhe rrallë jeni të interesuar të dilni me dikë që nuk i plotëson standardet tuaja (pothuajse) të pamundura. Nga këndvështrimi juaj, nuk ka kuptim t’i jepni kohën dhe energjinë tuaj dikujt nëse nuk jeni të sigurt se kjo do të funksionojë. Fatkeqësisht, kjo ngurtësi shpesh do të thotë që ju të kaloni shumë situata në pritje të “njërit”.