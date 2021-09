Një tjetër humbje e rëndë për shkak të koronavirusit është regjistruar në Kosovë. Pas vdekjes së foshnjës 3 javëshe, një nënë e re ka ndërruar jetë sot. Bëhet fjalë për një 28-vjeçare nga Vitia, e cila pak ditë më parë kishte sjellë në jetë një fëmijë në Klinikën e Gjinekologjisë në QKUK.

Por pas lindjes të cilën e kishte kryer me operacion, ajo ishte transferuar për në Terapi Intensive në gjendje të rëndë shëndetësore.

Kështu ka bërë të ditur për Express anesteziologu, Gazmend Spahija. Ai ka treguar se pacientja ishte dërguar në këtë repart më 2 shtator. Sipas tij, pacientja kishte probleme në mushkri dhe organe tjera.

“Gruaja ka vdekur sot në orën 02.30. Ajo është sjellë në gjendje shumë të rëndë me datën 2 shtator pas intervenimit kirurgjik cezarian, pacienten e kanë transferuar në intensivë. Është kryer lindja me intervenimin kirurgjik, prej sallës është sjell në intensivë. Gjendja ka qenë shumë e rëndë, përpos dështimit të funksionit të mushkërive, kishte dështim edhe të organeve tjera”, -ka thënë ai.

Spahija ka treguar se pacientja kishte rezultuar pozitiv me virus më 3 gusht të këtij viti.

Gjatë këtij viti, pesë gra shtatzëna të pa vaksinuara kanë humbur jetën nga COVID-19, tri nga të cilat kanë kryer edhe lindjen.

