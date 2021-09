Juventusi ka arritur të marrë një fitore me vlerë ndaj kampionëve në fuqi të Europës, Çelsit duke e mposhtur minimalisht 1-0 në stadiumin “Allianz”.

Pas një pjese të parë të vakët ku bardhezinjtë kishin vetëm një rast kundërsulmi me Federiko Kiezën, “Zonja e Vjetër” kalon në avantazh me Kiezën i cili tregohet i saktë vetëm 10 sekonda sapo kishte filluar fraksioni i dytë i lojës pas një super aksioni të shpejt.

Me këtë sukses bardhezinjtë e Masimiliano Alegrit ruajnë vendin e parë të grupit H me pikë të plota, me 6 pikë ndërsa Çelsi pas kësaj disfate renditet në vendin e dytë në kuotën e 3 pikëve, po aq sa Zeniti, por deçizive është ndeshja direkte ku blutë e Londrës triumfuan ndaj rusëve në ndeshjen e parë.

/b.h