Ish-presidentit Bujar Nishani, u shpreh se Sali Berisha kërkoi sot falje publikisht në takimin me demokratët “sepse e ka mbështetur Bashën me heshtje”.

“Unë iu bashkëlidha atij takimi sepse përkon me shqetësimin që kemi 4 muaj që po mundohemi ta përcjellim në opinionin publik. Interesin e PD e kemi konsideruar në këto momenti si interesin publik në Shqipëri. Iu bashkëlidha mesazheve që Berisha ka bërë publik këto ditë për faktin që përputhet me shqetësimin tonë.

Unë nuk dua dhe nuk do të bëj sot akuzën politike, morale të Berishës dhe të askujt tjetër në atë partisë pse mendoj se interesi shqetësimi është diku tjetër. PD për herë të parë në historinë e saj dështon në mënyrë të rëndë, mbetet në opozitë për 12 vite. Humbja e radhës demonstroi se ishte një parti e përçarë, drejt humbjes së identitetit. Pas 25 prillit vijoi pa asnjë refleksion dhe mbërriti duke degraduar për çështje që kanë sensibilitet të madh. Berisha tha sot se kërkonte ndjesë publike, e tha këtë sepse e ka mbështetur Bashën me heshtje.

Ai do të rindezë një proces në PD krejt tjetër. Kështu e kuptova unë. Unë nuk kam besuar që Berisha do ta bënte këtë, ai tha që do ta niste një proces të tillë. Ai e bëri dhe shumë mirë që e bëri”, tha Nishani për MCN Tv.

/a.r