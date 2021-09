Zbardhet axhenda e kryeministrit Edi Rama ditën e nesërme në Kosovë, ku do të takohet me homologun e tij, Albin Kurti si dhe politikanë të tjerë.

Rama do të pritet në një ceremoni në Aeroportin Adem Jashari të Prishtinës, e më pas do të zhvillojë një takim me kryeministrin Kurti.

Ajo që bie në sy është edhe planifikimi i disa takimeve me partitë e tjera, jo vetëm atë qeverisëse.

Takimi i kreut të qeverisë në Prishtinë do të zhvillohet pas kthimit nga SHBA, ku Rama ndodhej në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

