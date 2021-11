Vrasja makabre e 8-vjeçarit Mateo Vasiu ditën e djeshme tronditi jo pak opinionin publik, duke risjellë në vëmendje edhe njëherë krimet monstruoze të ndodhura ndër vite me viktima ata më të pafajshmit, fëmijët.

Në vitin 2013, Julian Çela ishe vetëm 11 vjeç, ku u rrëmbye dhe u vra nga Ardian Përrenjasi. Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e Laprakës në Tiranë, ku Ardian Përrenjasi e rrëmbeu atë dhe më pas e vrau mizorisht. Pas arrestimit nga policia, Përrenjasi pranoi krimin, teksa dëshmoi se e kishte futur atë në shtëpi e më pas e kishte mbytur pasi i mituri kishte filluar të bërtiste. Trupin e tij, të mbështjellë me batanije, Përrenjasi e kishte hedhur më pas në një kosh me plehra. E pavarësisht kësaj, ai u arrestua pasi tentoi të bënte të njëjtën gjë me një tjetër fëmijë, i cili banonte shumë pranë banesës së tij. Policia mundi të ndërhynte në kohë, duke shpëtuar të miturin, 10 vjeç, i cili u gjet me shenja në trup dhe dyshohej se ishte abuzuar edhe seksualisht.

Në vitin 2016 një tjetër ngjarje e rëndë tronditi vendin. Në Himarë Jorgo Zani i preu kokën kushëririt të tij, vetëm 12-vjeç, i cili kishte ardhur nga Greqia në Palasë për të kaluar pushimet e verës. Jorgo Zani vuante nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa një vit pas krimit monstruoz, u vetëvra spitalin e burgut të Fushë Krujës.

Ndërkohë ditën e djeshme, 38 vjeçari Klodian Çalamani vrau mizorisht djalin e fqinjit të tij, 8-vjeçarin Mateo Vasiu. Çalamani, për arsye që nuk dihen ende, rrëmbeu të miturin dhe më pas e qëlloi me lopatë në pjesën e pasme të kokës duke i shkaktuar vdekjen. Më pas trupin e të miturit ai e groposi në oborrin e shtëpisë./shqiptarja.com

g.kosovari