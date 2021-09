Partia Demokratike do të mbledhë këtë të shtunë Grupin e saj Parlamentar. Lajmi bëhet i ditur për “BalkanWeb” nga gazetari Osman Stafa, i cili mëson se Grupi i PD do të mblidhet në orën 11:00, në selinë blu.

Siç mëson gazetari Stafa, në mbledhje do të diskutohet mbi vendimin që do të marrin demokratët për pjesëmarrjen në Komisionet Parlamentare. Kujtojmë se Partia Socialiste ka kërkuar që mbledhjet e komisioneve të zhvillohen online, ndërsa Partia Demokratike është shprehur se mbledhur duhen zhvilluar me prani fizike.

Gazetari Stafa raporton për “BalkanWeb” se Grupi Parlamentar i PD-së do të marrë sot vendimin në lidhje me qasjen që do të ketë ndaj Komisioneve Parlamentare. Sipas burimeve nga selia blu, një tjetër temë që pritet të diskutohet në mbledhje dhe të ketë prioritet është edhe Reforma Territoriale.

g.kosovari