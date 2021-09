Me ardhjen e vjeshtës, po hyjmë në një fazë të re të vitit që do t’i kushtohet tërësisht pasioneve të dikujt. Këtu janë parashikimet për tetorin 2021 nga astrologu italian Vincenzo Laganà që ju sjell ekskluzivisht noa.al.

Dielli, pas dymbëdhjetë muajsh kthehet në shenjën e Peshores për të festuar një ditëlindje shumë të veçantë. Një përzierje emocionesh do të pasurojë qiellin përmes mbështetjes së Marsit dhe Mërkurit që nxjerrin në dritë dëshirën për të bërë dhe jetuar jetën plotësisht. Ky pozicion planetar merr një forcë të veçantë dhe trina e madhe me shenja ajri tregon një fazë pozitive për ekonominë dhe punën. Të gjitha fushat do të përfitojnë nga prania e Diellit, Mërkurit dhe Marsit në shenjën e Peshores: një forcë e vërtetë planetare që jep sukses, fat dhe lumturi por mbi të gjitha liri veprimi.

Dashi (21 Mars – 20 Prill) – Shenjë e Zjarrit Pavarësisht tensionit planetar ndaj shenjës suaj, ju ende ndieni një shërim. Shënimi i vetëm negativ mbetet paqëndrueshmëria që vazhdoni të përjetoni ndaj profesionit . Nuk është e lehtë të merresh me njerëz të paqëndrueshëm, aq më pak të lidhesh me ata që jetojnë për atë ditë. Jini më të përqendruar dhe gjithçka do të jetë si më parë. Mos pranoni provokime; në javët e ardhshme do të ketë një rimëkëmbje të vërtetë në të gjitha fushat. Kushtojini vëmendje shëndetit, veçanërisht intolerancës ndaj ushqimit. Muaj i përshtatshëm për ndryshimin e pamjes.

Demi (21 Prill – 20 Maj) – Shenja e Tokës Tetori është një muaj magjik; qielli të çon të përjetosh ndjesi të reja, mundësi të reja profesionale, një dashuri të re . E gjitha varet nga situatat që po përjetoni. Ajo që është e sigurt është se qielli ju mbështet duke karakterizuar pozitivisht rrugën tuaj. Fakti i përjetimit të suksesit njëri pas tjetrit ju bën që shpesh të ndryshoni mendje se çfarë të bëni. Çdo situatë do të theksohet dhe jetohet në të gjitha aspektet e saj. Zakonisht ju karakterizoheni nga një mënyrë jetese e ulur, në realitet Urani në shenjë ka efektin e kundërt duke ju bërë jokonvencional. Javë të rëndësishme për të vendosur të ardhmen tuaj të punës, ekonomike, të dashurisë dhe personale.

Binjakët (21 maj – 21 qershor) – Shenjë e ajrit Në këtë periudhë plot tension nuk mund të jeni të përqendruar. Emocionet mbivendosen gjithnjë e më shumë; nga ana profesionale ka shumë mundësi, në dashuri ka një evolucion të vazhdueshëm, ndërsa në miqësi duket se ka mbërritur një cunami. Një përzierje emocionesh që të bën më iniciativën e zodiakut. Risitë absolute në ndjenja: një dashuri e re për disa, dashuri në shikim të parë për të tjerët. Në profesion përgjegjësitë e reja dhe në para rikuperimi i një krediti të vjetër. Kini kujdes të luani sporte, Marsi mund t'ju ​​pengojë: kini kujdes nga ndrydhjet dhe aksidentet e vogla.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik) – Shenjë uji Venusi ju mbështet edhe për disa ditë të tjera; përfitoni nga prania e tij për të përtërirë ndjenjat dhe për t'i dhënë një prekje të re marrëdhënies tuaj në çift. Mos hezitoni të sqaroni situatat e vjetra në fushën e miqve, profesionale ose personale . Muaj pozitiv ku shkathtësia mund të jetë protagoniste; nuk është një gjë e lehtë për një shenjë si e jotja që e do qetësinë. Merrni masa për të arritur suksese të reja, ju jeni në një moment të çmuar ku fati mund të trokasë në derën tuaj . Nga ana fizike, kushtojini vëmendje stomakut dhe shikimit tuaj.

Luani (23 korrik – 23 gusht) – Shenjë zjarri Një muaj tjetër i vështirë ku gjithçka do të duket në lëvizje të ngadaltë. Pavarësisht vështirësive që duhen kapërcyer, shënimi pozitiv është se qielli më në fund po ndriçohet. Në javët e ardhshme, ju duhet të drejtoni të gjithë forcën tuaj për të arritur një çështje që është afër zemrës suaj. Për disa të lindur është një çështje e rindërtimit të një marrëdhënie dashurie, për të tjerët, megjithatë, do të jetë profesioni të jesh në lehtësim. Një situatë financiare që duhet të mbështetet nuk përjashtohet; një përzierje situatash që shpesh sjellin një humor të keq . Mos harroni se ju jeni më rezistenti i Zodiakut, gjithçka do të kthehet në atë që ishte më parë.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator) – Shenjë e Tokës Nëse nuk do të ishte për Neptunin, gjithçka do të ishte aq e lëmuar sa vaji. Ndikimi i tij karakterizohet nga një paqëndrueshmëri që ju bën nervoz dhe të pasigurt. Në fakt, në javët e ardhshme mund të kompensoni kohën e humbur. Nuk ka rëndësi në cilën fushë duhet të punosh më shumë; dijeni që këto janë ditë pozitive ku suksesi varet shumë nga sa aplikoni veten në çështjet që janë më të rëndësishme për ju. Epo dashuria dhe pasioni. Shëndeti gjithashtu ju mbështet; ndryshoni pamjen tuaj dhe filloni një aktivitet të ri sportiv. Udhëtim kënaqësie në pamje.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor) – Shenjë e ajrit Gëzuar ditëlindjen! Ju jeni puthur nga fati, Dielli pas dymbëdhjetë muajsh kthehet për t'ju gjetur duke treguar fillimin e një periudhe jashtëzakonisht të favorshme. Marsi ju shtyn të kërkoni sukses ; Saturni ju jep mjetet e duhura për të bërë atë që dëshironi dhe Jupiteri tregon rrugën e duhur për të shkuar. Të gjitha fushat e jetës stimulohen pozitivisht. Nëse jeni duke kërkuar dashuri, dashuria po vjen me shikim të parë, në profesion jeni në podium dhe, për ekonominë, ka shumë mundësi vërtet të papritura. Koha e shkëlqyer për shëndetin ku eliksiri juaj i rinisë do të bëjë shumë zili.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor) Shenjë uji Kini kujdes në çështjet private. Këto janë javë të paqëndrueshme; Saturni mund t'ju ​​testojë, veçanërisht në lidhje me profesionin . Në dashuri ka akoma Venus që mbështet këndshëm marrëdhënien e dashurisë, dhe në fakt pasioni dhe erosi janë në nivelet më të larta. Këto nuk janë javë të përshtatshme për ndryshimin e punës, aq më pak për marrjen e angazhimeve të reja financiare. Kini kujdes me dokumentet, veçanërisht kur lidhni një kontratë. Më mirë të shtyni angazhimet afatgjata në një datë tjetër. Shëndet i dobët për shkak të disa intolerancave ushqimore. Praktikimi i sporteve për të liruar tepricën emocionale.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor) Shenjë e Zjarrit It'sshtë koha për të planifikuar një projekt të ri. Në javët e ardhshme ndërsa veproni në profesion, një projekt i ri mund të sjellë përfitime të reja. Shkathtësia është kryefjala, mos u ulni, përndryshe rrezikoni të humbni kohë të çmuar. Në dashuri, një risi mund t'i japë një prekje të re marrëdhënies; për disa të lindur një shtëpi të re, për të tjerë bashkëjetesë, ose një ndryshim vendbanimi i lidhur me profesionin. Shëndet i mirë: bëni sport dhe kushtojini vëmendje ushqimit.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar) Shenja e Tokës Grupi planetar në shenjën e Peshores nuk e ndihmon profesionin tuaj. Në javët e ardhshme, mund të jeni nën presion për të marrë vendime të rëndësishme. Kushtojini vëmendje: nuk është koha e duhur për të blerë ose shitur një shtëpi, aq më pak për të ndryshuar punën tuaj. Mos veproni me nxitim, qielli mund t'ju ​​hedhë para një udhëtimi. Në dashuri ka një tension të vërtetë me partnerin për shkak të një vonese të lidhur me një shtëpi. Tensioni nuk do të mungojë, e lëre më humorin e keq; këshilla e yjeve është që të bëni shëtitje të gjata në ajër të hapur. Shtyni çdo angazhim të rëndësishëm në një datë tjetër.

Ujori (21 janar – 19 shkurt) – Shenjë e ajrit Një qiell i mahnitshëm, ju jeni shumë me fat dhe, mbi të gjitha, jeni në podium. Tetori është muaji i rimëkëmbjes, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar mundësi të reja profesionale. Një rritje ekonomike gjatë rrugës dhe, për disa të lindur, një likuidim, një pension i parakohshëm, një trashëgimi. Marsi ju shtyn të tejkaloni në situata, të vraponi më mirë për t'u mbuluar duke praktikuar sporte dhe duke shkarkuar tepricën e energjisë. Në dashuri do të përjetoni një rritje të erosit dhe dashurisë me shikim të parë nëse jeni duke kërkuar dashuri. Miqësi të mira dhe takime të rastësishme. Para dhe fat në rrugë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars) Shenja e ujit Prania e Venusit ju jep mundësinë për të shijuar më mirë marrëdhënien. Për disa të lindur, këto kanë qenë javë të vështira, veçanërisht nëse keni qenë në një çift për një kohë të gjatë, lidhja e dashurisë ka përjetuar shumë ulje -ngritje. Jini më të pranishëm në javët e ardhshme për të rimarrë dashurinë dhe pasionin. Çështjet ekonomike do të përjetojnë disa ulje -ngritje në punë; më mirë kushtojini vëmendje shpenzimeve të çmendura. Risi për një shtëpi, veçanërisht për shkak të lidhjeve familjare që mund të nxjerrin në dritë një situatë të vjetër. Nuk përjashtohet një rritje e pasigurisë , por mos u shqetësoni: bëni sport, bëni shëtitje të gjata, bëni meditim në mënyrë që të qetësoni mendjen dhe të ngadalësoni mendimet.