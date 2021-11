Gati gjysma e popullsisë së botës do të ekspozohet ndaj rrezikut të valëve të të nxehtit, thatësirave, përmbytjeve ose mungesës së ujit gjatë dekadës së ardhshme, krahasuar me 43% në rrezik sot, nëse kalojmë 1.5 gradë të ngrohjes nga nivelet paraindustriale.

Kjo është mbështetur nga një studim i McKinsey & Company i prezantuar në Cop26 në Glasgou, në ditën kushtuar përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike. Sipas raportit, në këtë skenar, zonat që i nënshtrohen valëve të të nxehtit mund të përjetojnë temperatura që do ta bënin të pamundur punën jashtë në 25% të orarit të punës të një viti.

Në një skenar të rastit më të keq, 2 gradë mbi nivelet paraindustriale deri në vitin 2050 (përtej objektivit minimal të Marrëveshjes së Parisit), 800 milionë më shumë njerëz se tani do të jetonin në zona urbane me probleme të rënda uji, për shkak të rritjes së kërkesës për ujë. Rreth 100 milionë njerëz, 1 në 7 fermerë të botës në vitin 2050 do të ekspozoheshin ndaj niveleve të rënda të thatësirës, ​​duke reduktuar aftësinë e tyre për të prodhuar ushqim. 400 milionë njerëz që jetojnë në brigjet e deteve dhe lumenjve do të rrezikonin përmbytjet bregdetare, me vdekje dhe dëme të mëdha materiale.

Nëse ngrohja globale deri në vitin 2050 kalon 2 gradë nga nivelet paraindustriale, objektivi minimal i Marrëveshjes së Parisit, në mesin e popullatave më të varfra në botë do të ketë dy herë më shumë njerëz të ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike se sa sot, thotë studimi.

Ndërkaq sot mbërrin në Glasgou ish-presidenti i SHBA-së, Barack Obama, për të mbajtur një tryezë të rrumbullakët diskutimi me një aktivistë të rinj mjedisorë nga e gjithë bota. Tema është se si brezi i ri mund të bëjë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të shtyjë për veprim.