Konstitucionalisti Shkëlqim Hajdari komentoi në emisionin “Frontline” të gazetares Marsela Karapanço, në News24, ngjarjen që tronditi sot Lezhën, por edhe mbarë vendin, ku 21-vjeçari Aldi Rama qëlloi për vdekje me plumb në zemër oficerin e Krimeve të Rënda, 44-vjeçarin Saimir Hoxha.

Duke e cilësuar ngjarjen shumë të rëndë, Hajdari theksoi se ajo duhet të shërbejë për të bërë një analizë të thellë në Policinë e Shtetit dhe për të krijuar një plan të madh kombëtar, kur bëhet fjalë për operacionet kundër kanabisit në vend.

“Është një ngjarje e rëndë. Ndër vite kemi parë ngjarje, ku policë kanë humbur jetën në krye të detyrës, ky është një i tillë. Është një ngjarje që nuk duhet të kalohet më rutinë, por duhet të shërbejë për gjithë Policinë e Shtetit, që të analizojë gjithë veprimtarinë e saj, që punonjësit të përmbushin detyrën, dhe nga ana tjetër, që të jenë të trajnuar. Përplasja me grupet kriminale sot është shumë e vështirë.

Policia duhet të jetë shumë e kujdesshme, që të plotësojë detyrën, por të ruajë edhe jetën, kur shkojnë në operacione. Ngjarja e sotme duhet të analizohet.

Ato kanë pasur informacione për kanabisin, por nuk kanë pasur informacione se aty ka pasur persona kaq të rrezikshëm, ndaj dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ai është qëlluar pa paralajmërim dhe për fat të keq të policit, plumbi e ka marrë në organ jetësor. Ato që ndodhën më tej, asgjësimi i parcelës, nuk ka shumë rëndësi.

Kanabisi nuk është siç ishte para 5-6 vitesh, kur pati një kulm më 2014-2015. Ne duhet të krijojmë frymën që publiku të besojë, sepse është ai i pari që informon policinë për parcelat. Të gjithë duhet të mbështesin organet ligjzbatuese, si politika, qeveria, policia. Ngjarja e sotme duhet të shërbejë për drejtuesit e Policisë së Shtetit, që të krijojnë një plan të madh kombëtar.

Gjaku i këtij punonjësi policie, që duket që kishte vite që punonte dhe shumë korrekt e i përkushtuar, duhet të shërbejë shumë për shtetin shqiptar, që të kemi një plan të madh operacional për gjithë kanabisin në Shqipëri. Nëse do të ngrihen të gjitha policitë e qarqeve, në të njëjtën kohë, në të njëjtin moment, edhe krimi e ka shumë të vështirë t’i kthehet me armë policisë”, tha Hajdari.

Pyetje: A kishte vend për një reflektim, pas kësaj ngjarjeje…një dorëheqje nga drejtuesit e Policisë së Shtetit?

Hajdari: Institucionin e dorëheqjes ne nuk e njohim, jo vetëm në polici, po askund. Nuk është çështje lëvizjesh, por organizimi profesional dhe vullneti profesional të Policisë së Shtetit për të ndryshuar dhe trembur realisht njerëzit, që iu shkon nëpër mendje, por edhe godasin policët.

Pyetje: A ka vend për të nisur një hetim mbi veprimet e dy kolegëve të tjerë, që ishin me Saimir Hoxhën sot?

Hajdari: Ngjarja do të shoqërohet me një hetim penal, kështu që SHÇBA mund të bëjë hetimet e veta. Prokuroria do të hetojë dhe do të shihet se si kanë vepruar dy kolegët e tij. Mirë është që ngjarje të tilla duhet të jenë objekte analize. Jam i bindur që kjo ngjarje kaq e rëndë do të shërbejë si një ogur i mirë që i gjithë shtetit dhe kryesisht trupa e policisë do të nxjerrë mësime, në mënyrë që trupën e policisë ta kemi të sigurt dhe të motivuar në çdo operacion.

/m.j