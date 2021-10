Deri sa të përfundojnë hetimet për Ilir Gjokaj, shqiptarin që vrau të dashurën Sheila Bakia dhe gjyshej e saj në Mal të Zi, ai dë të qëndrojë në burg rreth 1 muaj.

Nga plumbat mbeti dhe babai i viktimës. Avokati i tij mbrojtës Sr?a Lješkovi? tha se 28-vjeçari u gjet nga vëllai i tij, Toni, i cili njoftoi edhe Policinë për vendndodhjen duke sjellë prangosjen e të shpallurit në kërkim.

“Ai u gjet nga njëri prej vëllezërve, Toni, i cili veproi me nder – më njoftoi, si avokat mbrojtës, dhe unë e dorëzova në polici.

Tani gjithçka është në duart e autoriteteve gjyqësore,”– tha Leskovic. Po ashtu, avokati hodhi dyshime se klienti i tij kishte menduar edhe për vetëvrasje, duke treguar bisedën me të.

“Nuk ka folur as me prokuroren e çështjes. Mua ai më tha vetëm një fjali: Unë nuk do të isha këtu sot nëse do të më kishte mbetur të paktën një plumb,“-shtoi avokati./m.j