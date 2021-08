Policia arrestoi pasditen e djeshme 56-vjeçarin Petrit Arapi nga Roskoveci pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një të re me aftësi të kufizuara duke e lënë atë shtatzënë.

Në një prononcim për abcneës.al, bashkëshortja e Arapit thekson se nuk ka dijeni për një akuzë të tillë dhe se bashkëshortin ia mori dje policia pasi kishin djegur lëndë narkotike të mbjellur në tokën e tij.

“Unë nuk di gjë për këtë që thoni ju. Erdhi dje policia dhe kërkoi në shtëpi për drogë. Pastaj më thanë që e morën burrin se kishin gjetur drogë tek tokat. Nuk kam dijeni për këtë akuzë dhe ne nuk kemi një fqinje me aftësi të kufizuara këtu”, u shpreh ajo.

Gruaja e Arapit këmbëngul se nuk kanë pranë tyre ndonjë fqinje 20-vjeçare me aftësi të kufizuara dhe aq më pak që bashkëshorti i saj të ketë kryer një akt të tillë.

“Upupu çfarë thua ti kështu?! Nuk dimë një gjë të tillë ne, burri im është kapur për drogë. Po jetojmë me djersë këtu dhe droga ishte gjetur tek toka. Erdhi policia dhe e mori. Kaq di unë”, theksoi ajo.

Petrit Arapi akuzohet për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur”. “Po nga këto struktura u bë ndalimi i shtetasit P. A., 56 vjeç, banues në Roskovec për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur”, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase 20 vjeçe, e cila është me aftësi të kufizuara dhe nga ekzaminimet rezulton se është shtatzënë”, thuhet në njoftimin e policisë./m.j