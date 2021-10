Në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe është hapur ekspozita e parë botërore në Lindjen e Mesme me temë”Komunikimi i mendimeve dhe krijimi i së ardhmes”.Pjesmarrësit po shfaqin konceptet dhe arritjet e zhvillimit ekonomik e shoqëror dhe kanë diskutuar për rrugët e forcimit të dialogut dhe bashkëpunimit , gjë që është me një rëndësi të madhe.

Pjesmarrëse me një pavion të veçantë në këtë ekspozitë, Kina propozon që popujt nga e gjithë bota të punojnë së bashku për t’iu përgjigjur thirrjes së kohës, për të forcuar qeverisjen globale, për të udhëhequr zhvillimin me inovacion dhe për të bërë përparim të vazhdueshëm drejt ndërtimit të një bashkësie me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin.

Duke i drejtuar një mesazh përshëndetës këtij evenimenti,Presidenti kinez Xi Jinping tha se ” Kina është e gatshme të forcojë shkëmbimet dhe bashkëpunimin me vendet e tjera, të shfrytëzojë mundësitë për risi e zhvillim dhe të bëjë përpjekje aktive për të promovuar ndërtimin e një bashkësie me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin. I uroj Ekspozitës Botërore të Dubait një sukses të plotë,” vuri në dukje kreu i shtetit i Kinës.

Nën ndikimin e COVID-19, Ekspozita Botërore e Dubait, që duhej të fillonte në tetor të vitit 2020, do të zhvillohet nga 1 tetori i sivjetshëm deri në 31 mars të vitit të ardhshëm. Ekspozita Botërore e Dubait do të jetë ekspozita e parë pas shpërthimit të COVID-19 dhe ekspozita e parë botërore në zonën e Lindjes së Mesme. 192 vende kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe parashikohet se ekspozita do të tërheqë 25 milionë vizitorë.

/b.h