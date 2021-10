Kryetari i Grupit Parlamentar të PD-së, Alfred Rushaj edhe një herë ka theksuar se PD është e fokusuar tek shtyrja përpara e amendamenteve të propozuara nga partia që ai përfaqëson lidhur me vettingun e Politikanëve, Reformën Zgjedhore dhe për Reformën Territoriale.

I pyetur nëse do të ketë një akordim për kalim edhe të zgjatjes së Vettingut, gjë e cila është kërkuar nga Partia Socialiste, Rushaj ka thënë se kjo nuk është prioritet i PD. Sipas tij agjenda e PD-së është vetëm tek 3 amendamentet e propozuara prej tyre.

“Ndryshimet qe janë depozituar ka të bëjnë me ndryshimin e Kushtetues. Të gjitha ndryshimet më një ligj përmblidhe në një mbledhje të përbashkët të komisionit të legjislacioni dhe të ligjeve dhe do diskutohen këto. Axhenda jonë është e pavarur nga PS. Duhet të shtyjmë përpara prioritetet e shqiptarëve dhe të opozitës. Kanë të bëjnë me votën e lirë me reformën zgjedhore, Territoriale. Dhe me korrupsionin e pastërtinë e figurës së politikanëve kjo është axhenda jonë dhe këto do shtyjmë përpara.