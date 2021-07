Ndërsa ndryshimi i klimës po shkakton temperaturat e larta në të

gjithë Arktikun, Grenlanda humbi një sasi të madhe akulli, shkrirja e të

cilit mund të mbulojë me ujë të gjithë Floridën me 5 cm ujë.

Kjo është humbja e tretë më e madhe e Ishullit Arktik në 71 vjet,

vëllimi i ujit mund të mbulojë të gjithë Floridën në një lartësi prej pesë

centimetra.

Dy rekordet e mëparshme u shënuan në 2012 dhe 2019.

Sipas shkencëtarëve, shkrirja e shpejtë e akullit erdhi si pasojë e ajrit

të nxehtë të bllokuar në ishullin Arktik. Ata paralajmërojnë se do ketë

shkrirje të tjera akullnajash.

Vetëm të mërkurën 28 korrik, rreth 22 gigatonë akull u shkrinë

brenda ditës.

12 prej gigatonëve u që u shkrin u derdhën në oqean, ndërsa 10

gigatonët u thithën nga dëbora dhe ekziston mundësia të ngrijnë

përsëri, sipas Xavier Fetvais, një klimatolog në Universitetin e Liege në

Belgjikë.

Polar Portal, një shoqatë e instituteve kërkimore daneze, e përshkroi

fenomenin në një postim në Twitter, duke iu referuar “shkrirjes

masive”.

Edhe pse vëllimi i akullit që u shkri brenda një dite ishte më i vogël në

krahasim me atë të vitit 2019, fenomeni kishte të bënte me një zonë

më të madhe, shpjegoi ai.

Shkencëtarët vlerësojnë se shkrirja e shtresës së akullit të Grenlandës

është përgjegjëse për rreth 25% të rritjes së nivelit të detit në dekadat

e fundit.

Po aq shqetësues është fakti se Arktiku në përgjithësi po ngrohet më

shpejt se pjesa tjetër e planetit.

Të mërkurën, temperatura e ajrit në Grenlandë ishte “shqetësuese”

duke arritur deri në 23.2 gradë Celsius në Constable Pind, në pjesën

lindore të ishullit.