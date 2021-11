Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka, është shprehur se Kryedemokrati Lulzim Basha, ka shkelur marrëveshjen me PDK, dhe si pasojë e kësaj, kjo përfaqësuesit e kësaj force politike nuk janë në Parlament.

Ndoka është shprehur se PDK do të jetë aleat me çdo kryetar të PD përveçse me Lulzim Bashën.

Nard Ndoka: Normalisht që jo, ka një ftohje në ekstrem me kryetarin e PD, Bashën. Në një mënyrë të njëanshme ai ka shkelur marrëveshjen me Partinë Demokristiane, si pasojë e kësaj ne sot nuk jemi të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë. Basha është non grata për Partinë Demokristiane. Do jemi aleat me çdo kryetar të PD, përveç Bashës.

Më tej ai është shprehur se Basha e ka humbur legjitimitetin si kryetar partie, ndërkohë shton se viktimë e Bashës tashmë është Sekretari i Përgjithshëm Gazment Bardhi.

Nard Ndoka: Më dhemb të shoh PD në këtë gjendje, por do të marrë një lloj përgjigje me 11 Dhjetor. Basha e ka humbur legjitimitetin e tij si kryetar partie, e ka humbur besimin tek anëtarësia, tek militantët e PD. Basha ka gjetur edhe një viktimë, këtë që ishte në konferencë shtypi po e bën lolo deri në fund. Ka vetëm 3-4 veta rreth vetes. Baza mbështet ‘Foltoren’ tashmë./m.j