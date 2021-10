I pyetur se si do të zgjidhet situata e banorëve të Krujës, të cilët tashmë kanë mbetur pa ujë për shkak të ndërprerjes së furnizimit pas helmimeve masive, Prefekti i Durrësit, Roland Nasto, ka bërë me dije se do të shpërndahet ujë falas.

“Do merren masa nga pushteti lokal që të gjithë banorët do të marrin ujë të pijshëm, do shpërndajmë me autobot dhe koli për ujë të pijshëm”, tha ai.

/b.h