Edhe në rrethe u zhvilluan homazhe për 77-vjetorin e çlirimit.

Në Fier, përfaqësues të pushtetit vendor, deputetë, veteranë, familjarë të dëshmorëve, por dhe qytetare nderuan të rënët e luftës.

Gjatë ceremonisë, ashtu si çdo vit u vendosën kurora me lule.

I pranishëm në këtë aktivitet, kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla nuk i shpëtoi interesit të mediave për incidentin e ndodhur një ditë më parë, ku deputeti i partisë socialiste Bujar Çela uroi festat me foton e diktatorit.

TAULANT BALLA – KREU I GRUPIT TE PS:

“Unë kam marrë një sqarim nga deputeti në fjalë, që bëhet fjalë për përdorim të aparatit të tij celular nga persona të tjerë. Kjo do të jetë pjesë e një verifikimi në aspektin e grupit të sjelljes dhe etikës brenda grupit parlamentar dhe çdo masë ndëshkimore do të merret në momentin që do të ketë verifikime. Do i kërkoja të gjithë kolegëve të tjerë të raportojnë raste të tilla dhe natyrshëm që grupi parlamentar i PS ka të gjithë instrumentet e nevojshme për të ndërmarrë çdo lloj hapi apo mase disiplinore”

Dita e dëshmorëve u përkujtuan edhe në Durrës. Në ceremoninë e zhvilluar u zbulua edhe pllakat me emrin e Jorgji Ziut, emrin e të cilit do e mbajë sheshi para varrezave të dëshmorëve.

Ndërkohë në Vlorë nuk munguan as nostalgjikët e komunizmit.

77-vjetori i çlirimit u përkujtua edhe në qytetet e tjera të vendit, ku u bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve.

