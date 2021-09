Fadil Likaj, 30-vjeçari nga Shkodra që plagosi me armë zjarri një studente 20-vjeçare doli këtë të martë në Gjykatën e Vlorës, ku gjyqtari Enkel Peza i caktoi masën e “arrestit në burg”.

Gjate seances, Likaj ka thene gjeneralitetet e tij dhe ka deklaruar se “jam dakort me avokatin”. Seanca për 30 vjecarin eshte zhvilluar me dyer te mbyllura.

Por si ndodhi ngjarja

Ngjarja e rëndë u regjistrua mesditën e së shtunës në qytetin e Vlorës, ku 20-vjeçarja nga fshati Cukalat i Beratit, Kostandina Zanaj, mbeti e plagosur me armë zjarri.

I riu nga Shkodra dhe e reja nga Berati që studionte në Universitetin e Vlorës, kishin pasur lidhje intime midis tyre, ndërsa gjatë së shtunës vajza kishte zhvilluar takimin e fundit me të me qëllim për t’u ndarë përfundimisht.

Takimi ishte lënë në një nga lokalet e qytetit dhe pasi kanë debatuar me tone të larta, 30-vjeçari Likaj, e ka nxjerrë me forcë prej ambienteve të barit. Në sherr e sipër, ai e ka qëlluar me armë zjarri tip pistoletë.

