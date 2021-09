Presidentja e Komisionit Europian, Ursula Von der Leyen e fillon turin e saj të vizitave në Ballkanin Perendimor me vizitën në Shqipëri. Von der Leyen do të vizitojë Shqipërinë në 28 shtator, dhe më pas do të zhvillojë një vizitë në Maqedoninë e Veriut.

Ne 29 shtator, Von der Leyen do të vizitojë Kosoven, Malin e Zi dhe Serbinë dhe ne 30 shtator Bosnjë Hercegovinën.

Kjo është konfirmuar nga kabineti i presidentes. Eric Mamer, kryezëdhënësi i Komisionit Europian, është shprehur se gjatë vizitës së saj në rajonin e Ballkanit Perendimor, presidentja Von der Leyen do të rikonfirmojë perspektiven europiane te vendeve te rajonit dhe angazhimin e Bashkimit Europian ndaj tyre.

Vizita do të ofrojë mundësinë për të diskutuar një sërë çështjesh, pêrfshirë edhe planin ekonomik dhe të investimeve për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe asistencën shtatëvjeçare IPA III 2021-2027.

Presidentja do të ndalet gjithashtu te evolucioni i çdo vend i Ballkanit Perêndimor, përfshirë hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninê e Veriut dhe Shqipërinë.

/m.j