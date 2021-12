Kriza në PD dhe dy Kuvendet e së njëjtës parti me diferencë një javë janë në qendër të diskutimeve politike.

Analisti Mustafa Nano deklaroi sot se nëse Berisha do të kërkojë të marrë PD-në do të ishte vendimi i gabuar për të dhe se në harkun e pak muajve lëvizja e tij do të fiket ngadalë.

Pyetjes nëse do të tërhiqet Basha nga Kuvendi i 18 dhjetorit, Nano iu përgjigj duke thënë se nëse do ta bënte do të ishte vetëvrasje politike pasi edhe demokratët që ka pas do të shkuarajoheshin.

Intervista:

Z. Nano, në interpelance me kryeministrin Edi Rama, deputeti demokrat Tritan Shehu, kërkoi që të ndërpritjej Ballkani i Hapur. Pse, po e kërkon PD këtë sipas jush, dhe si e shihni qëndrimin refuzues të kryeministrit Edi Rama?

Nano: Lëvizjen e demokratëve e shoh si gjest opozitar, ndoshta janë të bindur në atë që thonë, por sido të ishte do bënin lëvizje opozitare. Kjo më duket lëvizje e rëndësishme e diplomacisë shqiptare dhe e Ramës. Gjesti është i mirë, por është gjesti i duhur në momentin e gabuar. Vuçiç demonstron që nuk puqet me frymën që do Rama për Ballkanin e Hapur. Ai i bën këto gjeste sepse pëlqehen nga masa serbe. Shqiptarët e Kosovës gjithashtu e kanë demonstruar se nuk janë gati. Ideja është shumë e bukur por nuk është momenti. Ose ai duhet të punojë që ti mbushë mendjen edhe Prishtinës. Nuk e di pse nuk ulet njëri, nëse nuk pranon Kurti duhet të tërhiqet Rama.

Z. Nano, politika po e ushqen publikun me një dallgë akuzash. Nga njëra anë Berisha akuzon Bashën për lidhje me krimin nga ana tjetër Basha akuzon qeverinë për lidhje me mafien. Por gjithçka mbetet në kuadër të akuzave. Çfarë domethënie ka kjo retorike, që në fund, nuk prodhon asgjë?

Nano: Kjo është retorika e politikës shqiptare në 30 vitet e fundit. Kjo është shpikje e Berishës dhe do të marrë fund me largimin e Berishës. Sa herë ai ngre tonet ai e bën për të manifestuar një nerv opozitar për të cilin ka nevojë opozita e edukuar me frymën berishiane. Ajo që tha Balla sot është e vërtetë, kjo lloj kulture do largohet vetëm me largimin e tij.

Z. Nano, qëndrojmë pak tek përplasja në PD. Duket sikur kemi presion nga Berisha, përmes foltoreve, delegatëve ne selinë blu që lexojnë emrat që e mbështesin, dhe përballë përgjigjet në intervista të Lulzim Bashës. Mendoni se kryetari i PD mund të tërhiqet nga 18 dhjetori?

Nano: Nuk besoj, do ishte vetëvrasje, edhe ato që ka do shkurajoheshin. Nuk kam parë asnjë shenjë që mund të tërhiqet. Berisha sigurisht që nuk tërhiqet dhe ajo që do të ndodhë është përçarja e PD. Ajo që dua të shoh është se si do ndahet. Nëse Berisha krijon parti të re bën gjënë e mirë. Nëse kërkon të marrë PD ai nuk do ia arrij qëllimit dhe në harkun e pak muajve lëvizja e tij do fiket dalë ngadalë. Atij po i marrin partinë dhe kjo është vuajtje e madhe për të.

Z. Nano, janë shtuar zërat që kërkojnë bashkim të Kuvendeve. Do të ishte e dobishme? Mendoni se mund të ndodhë?

Nano: Nuk do sjellë ndonjë gjë sepse konflikti do koncentrohej në një sallë dhe do e kishim përçarjen të praktikohej para të gjithëve. Berisha nuk kthehet nga data e vet. Berisha edhe sikur të donte Basha nuk do të pranonte.

