Ish-deputeti Myslym Murrizi ka bërë një reagim të fortë ndaj Lulzim Bashës dhe demokratëve që e mbështesin atë.

“Nje pyetje kam sot per Bashen dhe demutkratet pro Amerikan qe jane antare kryesie?Po sot pse nuk marin vendim te perjashtojne nga grupi ,deputetet e PD qe jane rreshtuar hapur kundra vendimit te Lulit si vendim pro Amerikane ,qe jane sot si enuke te Lulit dhe shkojne pas Berishes qe eshte shpallur si “ armik” dhe anti Amerikan?”, shkruan Murrizi.

Postimi i Murrizit

Nje pyetje per Bashen dhe demutkratet dhe nje sqarim e kujtese per DEMOKRATET

Ne shkurt te vitit 2019 kur PD mori vendim per te djeg mandatet, une , e me pas Rudina qe nuk ju bindem ketij vendimi dhe nuk dogjem mandatet, me te drejte sipas statutit te PD u perjashtuam nga grupi dhe nga partia( megjithese ne statut nuk ka perjashtim nga partia)

Ne ate kohe vendimi i PD per te djeg mandatet ishte kundra kerkeses se BE dhe SHBA

Megjithate kryesia e PD e shkurtit 2019 (si pro Amerikane nuk pordhi fare çfare thonin BE dhe USA) nga Basha, Garz Bardhi, Spaho, Paloka, Grida, Alibeja, Oerdi, Ben Ristani, Eno Bozo, Kadilli, Belind Kelliçi, Cim Gjata, Seit Dollapi, Jorida, Vokshi, Strazimiri, Noka, Tritani, Jemini, etj votuan qe te me perjashtonin nga partia ( perveç Alizotit dhe Rrushajt qe kane folur kundra) se kisha thyer vendimin e Lulit dhe te forumeve

U gezuan pa mase te gjithe demutkratet ne ate kohe anti Amerikan sot mender pro Amerikan qe mendonin se pas nje muaji do beheshin zgjedhjet dhe do zinin vendet e deputeteve qe dogjen mandatet si Gjekmarkaj, Mark Marku, dhe nje “ tufe” demutkratesh te tjere qe nuk kishin asnje kontribut ne PD dhe asnje lidhje me PD

Po sot pse nuk marin vendim te perjashtojne nga grupi ,deputetet e PD qe jane rreshtuar hapur kundra vendimit te Lulit si vendim pro Amerikane ,qe jane sot si enuke te Lulit dhe shkojne pas Berishes qe eshte shpallur si “ armik” dhe anti Amerikan????

Pse nuk ka b…. Luli Basha te perjashtoj nga grupi i PD por edhe nga partia Flamurin, Tritanin, Spahon, Paloken, Oerdin, Luanin, Leskajn, Isufin, etj dhe jo pak antar te kryesis dhe keshillit kombetare nga Çim Gjata deri tek kryetari i PD Vlore????

Po Garz Bardhi me Jorida Tabakun si e lejojne kete “ krim” meqenese ato jane te vetmit qe dine konspiracionin qe e di vetem Presidenti Biden, sekretari Blinken, Luli dhe shefi i CIA-s ????

Se per Rrushajn, Alibejen dhe Dumen nuk mund tu vë ngarkese kot se ata nuk dine gje rreth dosjes top sekret te operacionit “ bolla e zeze” ngaqe Luli nuk ka shume besim e per rrjedhoje as Filipi si ish ndihmes sekretar nuk i takoi

Kur une u zgjodha nen kryetar i Kuvendit ne maj 2019, Luli dhe nje “ tufe” demutkratesh me quanin zevendes te Ruçit, megjithese nga shtatori 2017 deri ne mars 2019 para meje kishte qene Z Paloka, po sot Led Alibejes keta demutkrate pse nuk i thone zevendesi i Lindites ose i ndrikull Nikolles qe porositeshin studente ti hidhnin salce domateje e keçap ne surrat kur ishte ministre e arsimit??????

Pse kjo sjellje prej dhjaksi dhe dy qendrime te ndryshme per te njenjtin fenomen nga Luli Basha??

Bile ne vitin 2019 vendimi i Luli Bashes dhe i “ tufes” se demutkrateve ishte edhe Antiamerikan dhe ne qe nuk e zbatuam u shpallem armiq te partise megjithese jo si anti Amerikan

Po sot qe vendimi i Luli Bashes eshte pro Amerikan ( siç thote Luli dhe disa Luljeta) dhe keta deputet “ anti” Amerikan nuk e pjerdhin kete vendim, pse nuk i perjashton Luli keta????

Mbase po ti perjashtoj mund te behet akoma me shume pro Amerikan dhe ja fut edhe Rames si pro amerikani me i madh ne Ballkan ( megjithese edhe ai e pat dh… njehere kur shau me liber shpije Presidentin e SHBA, por ja hoqen shpejt jollen ne biografi) fale miqesis me Bilalin qe mundesoi foton

Megjithese kur degjoj mender deputet spurdhjake qe thone Luli Basha nuk e ka perjashtuar Berishen por e ka pezulluar nga “ puna” ose e ka ngrire,me vjen per te shkuar ne hale, por kur e degjoj nga ish spiune sigurimi qe u jane servire DEMOKRATEVE si “ elite” dhe si “ intelektu-hale” them me vete qe ashtu jane urdheruar te thone nga ata qe ju kane çengelat ne hunde

Prandaj ,qe e gjitha kjo loje e radhes te mos jete perseri tallje me DEMOKRATET per te kenaqur demut-kratet duhet te meret i njenti vendim per te njenjtin fenomen

Ndryshe nga Myzeqeja thone: O FOL E MBA, O DH… E HA

Partite jane organizime vullnetare qe i bashkon nje rregull qe quhet STATUT dhe qe eshte KUSHTETUTA E PARTISE dhe ajo nuk ka te shkruar qe perjashtimet apo shpallja “ armik” eshte sipas emrave, rretheve, shtreses nga vijne apo karakterit qe kane, por per veprimet dhe qendrimet qe mbajne

A ka kellqe Luli Basha te zbatoj STATUTIN e PD per te gjithe DEPUTETET “ armiq” dhe “ anti” AMERIKAN??????

Ndryshe nuk mund te jeshe kurre kryetar i DEMOKRATEVE por sherbetore i demutkrateve qe duan, urrejne, shajne, perçmojne, mburrin, vleresojne, duartrokasin, ofendojne, perkrahin, vleresojne ,votojne vetem ata qe do mender lideri ose ju thote mender lideri

E me enuke te tille dhe me “ skllever” nga trute si kjo kategori vemjesh demutkrate, kurre nuk mund te fitojne DEMOKRATET