Nga Kimete Berisha

A ka dikush prej jush që e fut dorën në xhep dhe i jep paret e djersës për Fondin Kurti, të quajtur ‘Bonot e diasporës’?

Kosova është vendi më i korruptuar në Evropë!

Nuk i jepen pare një vendi që ka sharruar në korrupcion dhe një qeverie të shthurur që punëson vetëm familjarët e vet!

– Ti si djalë i ri, nuk kishe pare për bukë, a po të kujtohet kur u largove nga Kosova, mbete me zhig të shkollës, mbete me zhig të nanës, me zhig të shtëpisë, ama fondi Bukoshi të detyronte t’ia jepje paret e djersës së ballit, që fëmijët e komunistëve e titistëve të jetonin qysh jetojnë sot nëpër oborre me zambakë të bardhë dhe nëpër ambasada!

– Ti vajzë e re, e mban familjen prej se e mban veten në mend, s’ke pasur kushte të shkollohesh, të bëhesh mësuese qysh ke pasur qejf, e tash që punon punë të rënda kurrë pa pushuar në mërgim, me mend n’kry duhet t’i japësh pare Rozeta Hajdarit, që e ka angazhuar një student 21 vjeçar për ta këshilluar se si t’i shpenzojë paret t’ua!

Sot ti ende merresh me rëngë, kurse vajzat e komunistëve punojnë në ambasadë, aty afër teje, i bëjnë rrush e kumbulla paret t’ua!

O djalë!

Oj çikë!

Mos u bë budallaqe!

Këta janë rrensa.

Janë mashtrues.

Janë të pabesë.

Kurrë asgjë nuk kanë bërë për Kosovën, përveç që kanë djegur dhe kanë shkatërruar…

Nuk kanë asnjë ditë përvojë pune!

Nëse s’më beson, tregomë pra ti mua ‘Ku pa punuar Albin Kurti para se të bëhet Kryeministër’!

Ose jepja paret t’ua, e vazhdo puno për ta!

…është punë për ty!

Ama, pyete njëherë veten:

Pse je larg?

Pse gjithmonë jeton me vaj në buzë!

Pse shtëpisë tënde nuk i vjen era bukë shtëpie!

Pse gjithmonë ndjehesh e huaj, edhe në vendin tënd!

Pse duhet ta ‘blesh’ dashninë e Kosovës me pare?

Pse kur nuk u jep pare-nuk të shohin me sy!

Pse ekziston veç nëse jep!

Pse s’merr asgjë nga Kosova?!

Kryeministri Kurti sot, i përkrah hajnat dhe hajneshat më të tërbuara.

I ka angazhuar partizanet më të tmerrshme që të vjedhin për të!

I ka shpërblyer me pozita zyrtarët më të tërbuar të shtetit, se derisa të specializohen hajnat e tij, të bëhen ustaha të hajnisë, ky po i shfrytëzon hajnat ekzistues të partive tjeta.

Se hajni s’ka përkatësi partiake, hajnia është ‘profesion’ dhe ky e di mirë!

Albin Kurti nëpër ministri punon dhe i mban afër zyrtarët që janë bë shpi me paret e buxhetit të shtetit, që e kanë punësuar krejt familjen e tyre nëpër Institucione e ambasada dhe që vazhdojnë të vjedhin sa të munden, kush s’i ndal!

Nëse s’më besoni-hulumtoni!

Ju a e kuptoni se këta jetojnë nëpër lagjet më luksoze të Prishtinës…

A keni pyetur ‘ku i marrin paret’!

Qeveria Kurti është e lidhur me hajnat më të mëdhenj në Kosovë!

A e keni pyetur Kryeministrin Kurti ‘ku shkuan’ dhe si u shpenzuan 720 mijë euro të Fondit emergjent të diasporës për luftimin e covid-19!

Cent për cent, ku shkuan ato pare!

Paret e juaja ua ndajnë aktivistëve të Vetëvendosjes!

P.S. Kërcënoni sa të doni.

Më shumë tutna me hy n’dorë t’frizerit…!

Tutna veç nëse vazhdon të hesht Amerika dhe bëhet sikur nuk ju sheh kur ia devalvoni marrëveshjet e Washingtonit;

heshtin anipse ju shonin që i keni detyruar gazetarët e shkrimtarët të bëjnë censurë e autocensurë (duke e mbyllur mundësinë e komente e), shkaku i kërcënimeve të paramilitarëve tuaj!

Heshtja amerikane është tërheqje nga Kosova!

Unë jam këtu me ju, e mendjen e kam në Afganistan, se si një popull nuk ka ‘nevojë’ për armik, për ta mbytur vetveten!

E kur mbesim krejt vetëm (qysh po përfundojmë, të izoluar jo veç nga bota por edhe nga Shqipëria), atëherë krejt kollaj, se në çmendinë ti lirisht mund të thuash ‘jam Napoleoni’, askush nuk të thotë ‘s’je’!