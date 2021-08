Një vajzë 5-vjeçare e quajtur Viktoria ka vizituar së bashku me nënën e saj një kopsht zoologjik në Rusi, ku u kafshua nga një gjarpër helmues në fytyrë.

Në një video të publikuar nga media lokale E1.Ru, shihen anëtarët e stafit duke vendosur një gjarpër të vogël të bardhë rreth qafës së saj.

Viktoria e vogël me nervozizëm qëndron në mes të dhomës teksa shikon zvarranikun që lëviz kokën pranë fytyrës së saj.

Ajo më pas reagon në e tmerruar kur gjarpri fut dhëmbët në mjekrën e saj para se një anëtar i stafit tenton ta heqë zvarranikun.

Sipas raporteve, gjarpri besohet të jetë një gjarpër me sqep me grykë të thurur me grep nga Afrika Lindore. Dhe nuk konsiderohet e rrezikshme për njerëzit, por vajza u dërgua në spital për trajtim.

Babai Vladimir tha: Unë shkova të marr gruan dhe fëmijët e mi, dhe ata më thanë që vajza ime ishte kafshuar nga një gjarpër. Ne thirrëm një ambulancë dhe e çuam fëmijën në spital për t’u ekzaminuar.

Stafi i tha atij se gjarpri nuk i sulmon njerëzit fare dhe ndoshta ka ndodhur sepse Viktoria i kishte prekur pulat më parë dhe se gjarpri e kishte marrë aromën.

Ekspertja Ekaterina Uvarova tha: Gjarpërinjtë janë shumë të ndjeshëm ndaj erës. Nëse do të ishte i uritur dhe vajza do të nuhaste erën e pulës, kjo mund të provokojë që gjarpri ta kafshojë.

Kafshimi kishte ndjesinë e të bërit një gjilpërë dhe helmi ishte i butë. Ajo bëri thirrje që të ndalohen përkëdheljet e kafshëve në kopshteve zoologjike.

Gjarpri gjithashtu mund ta ketë kafshuar vajzën për shkak të “vëmendjes së tepërt të njerëzve”, tha ajo.

“Një kafshë që preket gjatë gjithë kohës, e cila nuk ka ku të fshihet dhe pushojë, dhe është në stres të vazhdueshëm. Asnjëherë nuk është mirë.”

