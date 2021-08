Mbretëresha Elizabeth duket se ka humbur durimin me nipin Harry dhe bashkëshorten e tij Meghan. Përballë akuzave dhe sulmeve të nipit të saj Harry dhe Meghan Markle, sovrania duket se do e çojë situatën në një stad më të lartë.

Me sa duket një ekip avokatësh tashmë do të punonte për të ndaluar dukët e Sussex, pa përjashtuar që ne mund të shkojmë në gjykatë. Intervista me Oprah Winfrey sollën zbehjen e marrëdhënies me Mbretëreshën.

Supozohet se Sovrani urdhëroi ndihmësit e lartë të Pallatit Buckingham të planifikonin kundërsulmin, dhe ata tashmë kanë filluar të punojnë duke kontaktuar ekspertë për shpifjen dhe privatësinë.

g.kosovari