Nga Shpëtim Nazarko

Mitrushin e kalbën në burg. Poet e shkrimtar, nga më të mëdhenjtë

e kohës së tij e sa të jetë vendi, ishte dhe ekonomist i klasit të parë.

Kishte drejtuar Bankë Kombëtare, këtu e në Rumani. E spiunuan tek

Enveri, thonë. Nuk ka rëndësi kush, më tregoi Dritëroi dikur, paçka

se e dinë të gjithë.

Po të heqim doganat dhe të barazojmë lekun me dinarin, kishte thënë

Mitrushi, atëherë, Jugosllavia s’ka nevojë të na pushtojë ushtarakisht.

Jemi të vetëpushtuar. Leku ynë është më i fortë se dinari, veç të

tjerash dhe do na marrin mall e gjë pa para, çka u duk shpejt, pas

paralajmërimit të tij, kur tërë pasuritë e Shqipërisë, mbushën pa para,

tregun jugosllav…

Kjo histori të kujtohet vetvetiu, kur sheh takimin e Ramës, me Vuçiçin

dhe Zaevin. E ndoshta edhe Kurtit, që është orator i klasit të parë dhe

shembujt, zakonisht i merr nga fushë e historisë. Bashkë me të u

bashkuan dhe një pjesë analistësh, këtej e matanë kufirit, deri në

diasporën e largët.

Po a është tamam kështu dhe a jemi në rastin që përshkruan Mitrushi?

Në thelb, po të flitej për këtë lloj pushtimi, së pari Shqipëria dhe

Kosova, duhet të quheshin të pushtuar prej kohësh nga Serbia e

sotme. Rruga e Kombit duket se u shërbeu në pikëpamje tregtare më

shumë serbëve sesa kosovarëve. Mallrat e tyre vërshuan në

supermaketet tona pas atyre të Kosovës. Çfarë është e drejta, e ka të

mbushur tregun ca më shumë se ne me mallra të tilla. Thuhet se

importi me Serbinë i Kosovës është rreth 400 milionë në vit. Mbase

më pak, mbase më shumë.

Dihet fati i Haradinajt që deshi për këtë shkak a arsye të tjera, t’i jepte

fund kësaj historie. Ai humbi, po mbetet kurioziteti i madh se çfarë

strategjie ka Kurti vetë për të penguar këtë “rrjedhje serbe”. Për atë

që do të fliste keq për të, duhet të thoshe se kujton “halën në sy” të

tjetrit, domethënë të Ramës, duke harruar “trarin” e tij.

Apo ngaqë nuk ka fuqi apo plan ta pengojë na paralajmëron edhe ne

matanë kufirit se mund ta pësojmë si Kosova?

Të marrësh mësime nga Enveri, a pasuesit enveristë këtej e matanë

kufirit në këtë pikë, nuk ka ndonjë vlerë. Edhe pasi e nxorri nga burgu

Mitrushin dhe filloi të nëmte Jugosllavinë e Titos, Enveri shumicën e

tregtisë me të e bëri gjatë gjithë kohës. Kush nuk e beson le të hapë

letrat.

Sa vlen realisht patriotizmi fals?

Kur kohë më parë në një televizion të Mitrovicës, moderatori po më

fliste për rrezikun serb i thashë thjesht:

“Kosova që ka NATO-n këmbëkryq këtu, është vendi më i mbrojtur i botës,

por po të pyes dicka: Sa është buxheti i Mitrovicës sot në krahasim me të

para luftës?”

Kur ai mu përgjigj se ishte pesëfish më pak, i thashë se nga Mitrovica

duhej t’ia mbathnin jo vetëm serbët po dhe shqiptarët. Përpiquni të

bëni ndonjë zonë të lirë dhe do të shihni se ka për të pasur më pak

konflikte.

Miku im i vjetër hebreu Rafaelo Fellah, ndoshta i vetmi hebre në botë

këshilltar i Arafatit palestinez, ndërtonte në Gaza e luftonte papushim

për krijimin e një zone të lirë. Dhe palestinezë e izraelitë janë ende me

thikë në gojë ndaj njëri-tjetrit ngaqë veç të tjerash, e dëgjuan pak

hebreun e vjetër.

Po ka dhe më afër se rasti i përmendur. Në kohën e luftës me

Bosnjën, kam parë vetë Karaxhicin kur në përgjigje ndaj gazetarit që e

pyeste se ç’do të bënin për ushqime atë vit, iu përgjigj pa iu dridhur

qerpiku.

“Po ja, do bëjmë tregti me bosnjakët. Ne do tu japim armë dhe ata

grurë…”

Natyrisht që Shqipëria dhe Kosova, duan kohë të shpëtojnë nga

patriotizmi fals.

Ndoshta është më mirë se tu mburren militantëve të tyre në

podiume, politikanët e dy vendeve duhet t’iu drejtohen Mitrushëve të

tyre, që në fakt nuk janë shumë për të mos thënë kanë humbur fare

sot dhe t’i pyesin si i bëhet në këto situata.

Ndryshe Mitrushi i madh i Shqipërisë dhe sivëllai tij Xhaferri, do të

lëvizin përmbys mbi varr dhe do thonë:

Lëreni atë patriotizmin fallso dhe drejtohuni atyre që kanë lapsa e penë

nëpër duar. Ndryshe do të jeni të pushtuar pa e ditur fare se jeni të

pushtuar, megjithëse i mallkoni nga mëngjesi në darkë pushtuesit tuaj.

Apo ndryshe do t’i ngjani Enverit, që tërë ditën broçkulliste kundër

Jugosllavisë duke mallëngjyer militantët torollakë dhe tërë natën bënte

tregti me të.(konica.al)