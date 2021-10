Nga “Foltorja” e Shkodrës, ish-kryeministri Sali Berisha nuk sulmoi vetëm Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, por u rikthye pas në kohë duke akuzuar edhe ish-kreun e SHISH-it në vitet 1997-2002, Fatos Klosi.

Duke iu referuar zgjedhjeve të vitit 2001, Sali Berisha akuzoi se “nuk e kishim klimën në favor. Një demokrat kapi në një klub Fatos Klosin duke dorëzuar një qese të madhe, një vëzhguesi, po edhe unë i çoj fjalë, i them, ose ti je agjent i Klosit ose i korruptuari i Klosit, po e çele gojën për këto zgjedhje të gjitha fotot do të dalin” tha ai.

Por cili është versioni i Klosit për këtë ngjarje? Ish-kreu i SHISH-it i kontaktuar nga abcnews.al e cilësoi mashtrim. “(Qesh). Për mua ka shpifur gjithë jetën. Ja ka fut kot, e ka bërë gjithmonë, edhe para disa muajsh, kjo është hera e parë që e dëgjoj këtë histori, çantën me lekë.

Nuk ka gjë me mua, gjithë problemi është që të gjejë argumente që PS ka blerë vota dhe përmend emrin tim që mbase besohet që SHIK-u e ka më kollaj për të ndarë lekë. Janë gënjeshtra. Ai ka dalë në komision parlamentar dhe ka gënjyer nga fillimi në fund. Kjo histori është hera e parë që e dëgjoj, është nga këto të rejat (qesh)” tha ai.

Por si ju duket kthimi Berishës? “Absurd. Berisha e bëri detyrën e vet e drejtoi PD-në për shumë vite. Tani më duket absurde, vetëm se ju prekën interesat e tij personale. Ky është nxehur dhe po kërkon ta kthejë PD-në ku ka qenë në kohën e vet, të dhunshme. Është një furtunë brenda PD-së, që mbase nuk do të kalojë kollaj, por do të përfundojë normalisht” tha ai.

Vendimin e Bashës e cilësoi normal. “Bëri një hap që i bënte mirë PD-së që ky të rrinte menjëanë për ca kohë, por ky nuk mund ta pranonte. Hapi i Bashës më duket normal, që të rrinte ca kohë në pritje, meqë SHBA nuk janë “komshiu” që thotë llafe, por një shtet i madh dhe serioz. Basha nuk kishte rrugë tjetër” tha ai.

Rikthimin e Berishës në aksion, Klosi e quaj sfidë publike me SHBA-në, por a do të ketë hap tjetër nga Amerika kundër ish-kryeministrit? “SHBA janë prezente këtu, nuk mund të parashikoj. Unë them që ambasadorja që është këtu, gjithmonë do të ketë raste të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, në këtë mënyrë nuk do të bëjnë ndonjë hap të madh.

Ai ishte hapi i madh, deklarimi personalisht, nuk ja lanë përfaqësuesve të shtypit, por e bëri personalisht shefi i departamentit. Duke ditur kush është Berisha e mori përsipër vetë ai. Por ky guxon të hiqet që nuk është ai që thonë amerikanët” deklaroi ai.

g.kosovari