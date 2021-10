Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres ka refuzuar të takohet me delegacionin e Kosovës pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa misioni i OKB në Kosovë, UNMIK po akuzohet gjithnjë e më shumë se është shndërruar në një instrument që mbron interesat ruse dhe serbe.

Për këtë arsye, kreu i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli kërkoi që institucionet e Kosovës të ndërpresin çdo formë bashkëpunimi me misionin e UNMIK, që e konsideroi të skaduar.

“OKB ka një mision skarco në Kosovë që nuk bën asgjë veçse shpenzon paratë e tyre në çështje të parëndësishme dhe që nuk i interesojnë Kosovës. Koha që të kthehen në shtëpi!”, shkruan Pacolli.

Kreu i AKR deklaron se në Këshillin e Sigurimit, UNMIK ka folur me gjuhën e Serbisë për çështjet që lidhen me Kosovën dhe kujton se në 2019, Kosova shpalli non grata një punonjës rus të këtij misioni pasi mbështeste strukturat paralele në Kosovë dhe pengoi policinë në ushtrimin e detyrës së vet.

“Kosova duhet të ndalojë menjëherë komunikimin me këtë mision”, këshillon Pacolli.

Gjatë ditës ishte misioni i SHBA në OKB që kërkoi përfundimin e misionit të UNMIK. Deklarata bëri bujë në mediat serbe dhe ato në Kosovë./m.j