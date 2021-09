Rreth orës 21.20 të datës 22 shtator Dielli ka përmbushur kalimin e tij mujor duke i hapur udhë ardhjes së stinës së vjeshtës dhe Peshores. Duhet të pranojmë që Dielli nuk është aspak i lumtur për këtë ndryshim: ai humb energji dhe fuqitë i bien, pasi nuk do të jetë më aq i ngrohtë e intensiv në Peshore, pra vjeshta nuk i pëlqen shumë.

Në Peshore Diellin do ta presin Marsi dhe Mërkuri, njëri në largim e tjetri retrogradë. Përveç Peshores, nga ky ndryshim do të përfitojnë edhe Ujori, Binjakët, Peshqit, Luani e Shigjetari.

Të vështirë me energjitë do ta kenë Dashi, Gaforrja e bricjapi, shenja që do tu duhet të gjejnë patjetër entuziazëm dhe energji më të madhe në lidhje me diçka. Demi dhe Virgjëresha i ulin tonet e tyre vitale, Akrepi zhduket pak nga qarkullimi për shkak të ca problemeve dhe impenjimeve me punën.