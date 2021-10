Një nga militantët që morën pjesë në “Foltoren” e organizuar në Berat e ka kapur “gafil” Berishën, teksa ka numëruar dështimet e Lulzim Bashës gjatë qeverisjes.

Ai duke e parë ish kryeministrin në sy, ka nënvizuar se “ti zoti Berisha e di se Lulzim Basha është njeriu që dështoi Rrugën e Kombit, dhe është akuzuar për abuzime të forta me paratë e kësaj rruge sa ishte ministër i Transporteve.

Ndërsa Flamur Noka, ishte ministër i Brendshëm dhe nuk u akuzua për asgjë. Ai është “luani” i PD”.

Berisha vetëm ka luajtur dorën pa folur asnjë fjalë. Duke qene se pavaresisht se Basha u akuzua per e kaloi me procedure perballjen me drejtesine per zhdukjen e 230 milione eurove te kesaj rruge, autori i vertet eshte vete kryeministri i asaj kohe Sali Berisha../m.j