Aventura e Lionel Messit te PSG nuk po ngrihet në nivelin e pritshmërive dhe arsyeja mund të jetë e pabesueshme,… moti i ftohtë. Kështu ka thënë miku i tij i madh Luis Suarez, dikur lojtar i Barcelonës dhe tani tek Atletico Madrid, gjatë një interviste për “TNT Sports”.

“Il Pistolero” pohoi se komunikon me Messin pothuajse çdo ditë, nga i cili ka mësuar se disa nga vështirësitë e numrit 30 parizien lidhen me ndryshimin e madh të klimës në krahasim me të kaluarën.

“Ne flasim çdo ditë me njëri-tjetrin. Gjithmonë përpiqemi të shmangim pritshmëritë, sepse jemi lojtarë dhe e dimë se si duhet të sillemi në ato momente. Flasim për ndeshjet, për familjen, – ka shpjeguar Suarez.

– Leo më tha se kur luan në të ftohtë vuan shumë. Aq më keq në dëborë. Duhet të mësohet me sa ftohtë bën atje në Paris, ndryshe nga moti në Barcelonë. Pra, i bevojitet edhe ambientimi klimatik për të arritur maksimumin në kryeqytetin francez”.

Në fakt, Messi ka luajtur gjithmonë në vende të ngrohta në karrierën e tij, mes Argjentinës dhe Spanjës, rrallëherë është përballur me mot të ftohtë jashtë ndeshjeve të Champions League.

/a.r