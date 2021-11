Presidenti Ilir Meta ka thyer heshtjen e mbajtur gjatë këtyre muajve për të reaguar për zhvillimet e fundit politike sidomos mbi përplasjet brenda PD-së.

Në një konferencë për mediat, Meta ka dhënë detaje nga vendimi i tij për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit 2019, duke deklaruar se kjo ka ardhur pas kërkesës së kryetarit të opozitës Lulzim Basha.

E ftuar në Spotlight nga Alban Dudushi, në Vizion Plus, jurist-aktivistja Brizida Gjikondi u shpreh se sipas saj Ilir Meta si figurë politike ka marrë fund. Ndër të tjera, Gjikondi shton se Meta mund të jetë duke e bashkuar fatin e tij me atë të Berishës.

“Sot, ai në fakt na bëri me dije dhe diçka skandaloze, që ne, në fakt, e dinim, që zgjedhjet e 30-Qershorit i ka shtyrë për hatër të Lulzim Bashës. Dhe ky është një skandal. Për mua, Ilir Meta ka marrë fund si figurë politike pavarësisht aspiratave që tha sot se do të marrë dhe një mandat të dytë… për mendimin tim, ai po bashkon fatin e tij me Berishën. E shikon që do s’do, në atë anije ka hypur. Ia ka kërkuar Berisha apo e ka bërë ky vetë, kjo është për tu parë. Por, ndoshta dhe Berisha mund t’ja kërkojë sepse ky ka shumë detyrime ndaj Berishës”, tha Gjikondi.

g.kosovari