Këshilltari i presidenti Meta, Ilir Kulla me anë të një postimi në “facebook” ka sulmuar Amerikën për vendimin e marë për popullsinë afgane.

Kulla shkruan se ikja nga Afganistani eshte turpi me i madh i Perendimit qe nga perfundimi i luftes se dyte boterore! Koha do jete deshnitari me i mire fatkeqesisht! Nërkohë vetë presidenti Meta nuk ka patur asnjë reagim në lidhje me këtë temë, por me sa duket e ka mubhsur kete “boshllek” reagimi me nxjerrjen e keshilltarit te tij per te sulmuar Ameriken!

Kujtojmë se Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur gatishmërinë për të pritur përkohësisht një numër të pacaktuar afganësh që largohen nga vendi i tyre pasi forcat talebane morën kontrollin gjatë fundjavës ndërsa Shtetet e Bashkuara u tërhoqën

Postimi i plotë i Kullës:

Kur degjoj justifikimin idiot “ikem nga Afganistani se deshtuan afganet te qeverisin se ishin te korruptuar” , me lind pyetja atehere pse po i evakuoni te korruptuarit dhe te deshtuarit dhe ata qindra-mijra qe keni braktisur ne Afganistan?

Ikja nga Afganistani eshte turpi me i madh i Perendimit qe nga perfundimi i luftes se dyte boterore! Koha do jete deshnitari me i mire fatkeqesisht!/m.j