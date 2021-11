“Më ka pëlqyer gjithmonë ajo që ka thënë C.S. Lewis, që ne lexojmë për ta ditur se nuk jemi vetëm”, shkruan Ambasadorja në foton në fjalë.

Përzgjedhja e librit, autorit dhe titullit për këtë foto mund të jetë rastësi, por mund edhe të mos jetë, që do të thotë se pas këtij imazhi fshihet një mesazh i koduar, por për kë?

Lulzim Basha dhe Sali Berisha janë përfshirë në akuza e kundërakuza se kush “e do më shumë Amerikën” dhe kush jo. Jashtë përplasjes së tyre nuk ka mbetur as vetë Ambasadorja e SHBA, e cila që pas paralajmërimit se SHBA “do të ndërpriste komunikimin me një parti që drejtohet nga një person non grata” duket se ka shpërfillur përplasjen e brendshme në PD.

Po për kë bie kambana? Një prej veprave të vlerësuara nga kritika ndër më të mirat të Ernest Heminguejt ndoshta mund të na vijë në ndihmë. Novela e publikuar në vitin 1940 tregon historinë e Robert Jordan, një vullnetari amerikan që bëhet pjesë e luftës civile spanjolle në krah të forcave republikane.

Megjithatë, novela nuk e përcjell mesazhin e saj kryesor vetëm përmes një karakteri. Shumë prej karaktereve të saj shohin t’u trazohen besimet morale nga lufta ku janë përfshirë dhe fitorja në këtë luftë kërkon përdorimin e dhunës për të mposhtur armikun dhe me këtë të gjithë bien dakord. Por, megjithëse dhuna shihet si e nevojshme, sërish ajo nuk i bind nëse është rruga e drejtë. Kjo është dilema e karaktereve të Heminguejt.

Titulli “Për kë bie kambana” u referohet kambanave që lajmërojnë, jo vetëm një vdekje, por edhe një fund. Prandaj, për kë po bie kambana në Tiranë? TEMA